'Schattige' Jutta Leerdam geneert zich op wel heel bijzonder feestje: 'Iedereen kijkt naar ons, Jake'

Da familie Paul pakte zaterdag flink uit. Logan en zijn vriendin Nina Agdal krijgen een baby en de aankondiging van het geslacht werd groots aangepakt. Met veel gasten, waaronder uiteraard broer Jake en schoonzus Jutta Leerdam, werd toegewerkt naar de onthulling.

De aanwezigen op het feestje gaven met hun kleding aan wat ze dachten dat het geslacht van de baby zou zijn. Leerdam en haar vriend gaan er overduidelijk vanuit dat het een meisje wordt. En dat gold voor de meerderheid van de gasten. Ook voor Pam Stepnick, de moeder van Jake en Logan Paul. Zij liep al filmend rond door de tuin waar het feest werd gehouden.

'Iedereen kijkt'

Leerdam en haar vriend worden gefilmd door Stepnick terwijl ze aan het zwembad poseren, zo zien we op Instagram. Dan besluit Jake dat het tijd wordt voor een dansje. "Kijk eens hoe schattig ze zijn", roept haar moeder uit. "Iedereen kijkt naar ons, Jake", zegt een gegeneerde Leerdam terwijl ze ronddraait. "Dat is omdat jullie zo schattig zijn!", beweert haar schoonmoeder.

Peetoom

Eerder vertelde de broertjes Paul in de podcast van Jake al uitgebreid over het aanstaande vaderschap. Logan wilde in eerste instantie nog niet bekend maken wie de peetvader van de baby gaat worden, maar doet dat op aandringen van Leerdam alsnog. "Het is toch duidelijk dat Jake dat wordt! Als hij dat wil natuurlijk..." Daarin voorziet de Westlandse schaatsdiva geen problemen.

Een meisje

Ondertussen is bekend geworden dat Agdal en Paul een meisje verwachten. Dat werd duidelijk door een in scene gezette showworstelpartij tussen iemand in een roze pak en iemand in een blauw pak. Die in het roze pak won. Logan Paul is zelf behoorlijk succesvol in het showworstelen. Ondanks verdedigde hij zijn Amerikaanse titel met succes tijdens WrestleMania.

Logan Paul is having a gender reveal pro wrestling match



🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥



pic.twitter.com/i2cm8jnPYk — FADE (@FadeAwayMedia) April 28, 2024

De toekomst van Jutta Leerdam

In Nederland houden mensen zich in de tussentijd vooral bezig met de schaatstoekomst van Leerdam. Afgelopen week werd duidelijk dat ze vertrekt bij Jumbo en dat ging met het nodige rumoer. Waar de ploeg zich ondertussen versterkte met onder meer Suzanne Schulting, is het nog onduidelijk wat Leerdam volgend seizoen doet. Mogelijkheden zijn er in ieder geval genoeg.