Nina Agdal, schoonzus van Jutta Leerdam, maakt indruk in beroemd bikinitijdschrift: 'Dit is heel speciaal'

Vorige maand werd bekend dat Nina Agdal zwanger is van een dochter. Nu blijkt dat de schoonzus van Jutta Leerdam eerder dit jaar, voor haar buik begon te groeien, deel heeft genomen aan een fotoshoot voor Sports Illustrated: Swimsuit Edition.

Agdal (32) stond twaalf jaar geleden voor het eerst in het prestigieuze Amerikaanse tijdschrift. Tussen 2012 en 2017 was ze elk jaar van de partij en dit jaar keert ze terug voor de 60ste 'Legend'-editie.

Dit is de zwangere schoonzus van Jutta Leerdam, wereldberoemd fotomodel en ex van Leonardo di Caprio Jutta Leerdam is sinds ze een jaar geleden een relatie kreeg met Jake Paul in een compleet nieuwe wereld terechtgekomen. De schaatsdiva vliegt de wereld over in de privéjet van de Amerikaanse bokser/influencer en schittert tussen de internationale sterren. Maandag werd bekend dat haar zwager Logan en zijn verloofde Nina Agdal hun eerste kindje verwachten. Waar kennen we de Deense van?

"Het is echt heel speciaal om een SI Swimsuit Legend te zijn", laat Agdal in het tijdschrift weten. "Het maakt je onderdeel van een groep waarbij het niet alleen om schoonheid gaat. Het gaat erom vriendelijk te zijn. Slim, niet bang om jezelf te zijn en de grenzen op te zoeken waar dat nodig is. Ik zal nooit stil zijn als ik onrecht zie. Opkomen voor de mensen waar ik om geef is heel belangrijk voor me. Er zit heel veel kracht in eenheid en elkaar steunen."

Vorige week lieten Agdal en Paul zich samen zien op de rode loper voor de lancering van het tijdschrift. De buik van de Deense laat inmiddels zien dat er een baby op komst is en de twee toonden zich bijzonder trots.

Nina Agdal en Logan Paul op de rode loper. © Getty Images

Jutta Leerdam

Agdal is de verloofde van Logan Paul en dat is weer de broer van Jake Paul, de vriend van Jutta Leerdam. Eind vorige maand was de Westlandse schaatsdiva op het bizarre feest dat werd gegeven ter ere van de onthulling van het geslacht van het eerste kind van het Deense fotomodel en de Amerikaanse showworstelaar.

'Schattige' Jutta Leerdam geneert zich op wel heel bijzonder feestje: 'Iedereen kijkt naar ons, Jake' Da familie Paul pakte zaterdag flink uit. Logan en zijn vriendin Nina Agdal krijgen een baby en de aankondiging van het geslacht werd groots aangepakt. Met veel gasten, waaronder uiteraard broer Jake en schoonzus Jutta Leerdam, werd toegewerkt naar de onthulling.

Leerdam was rond die tijd ook aanwezig bij de opnames van de podcast van haar vriend. Logan was daarin te gast en het gesprek kwam op de rol van peetvader én getuige op het aanstaande huwelijk. Leerdam wilde graag weten of Jake daarvoor in aanmerking kwam. Daarna ontstond er een discussie over de zwangerschap van Agdal en toen bleek Leerdam behoorlijk fel:

Jutta Leerdam mengt zich fel in discussie over zwangere schoonzus: 'Nee, dat kan níet' Logan Paul en zijn verloofde Nina Agdel verwachten hun eerste kindje en dat was uiteraard onderwerp van gesprek in de podcast van zijn broer Jake. Diens vriendin Jutta Leerdam hield zich veelal op de achtergrond, maar besloot tijdens een discussie toch even in te grijpen.

Bekijk hier meer foto's van de shoot van Nina Agdal.