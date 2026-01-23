Jutta Leerdam staat er fantastisch voor. Dat kunnen we voorzichtig stellen na haar eerste afstand op de laatste World Cup voor de Olympische Spelen. De topschaatsster reed een voor haar doen verbluffende tijd op de 500 meter: 37,22. Na afloop straalde ze helemaal.

"Ik was er wel blij mee. Vooral omdat ik eindelijk die tweede bocht weer wat door kon versnellen. Dat is een goed teken voor mijn 1000 meter", zei Leerdam over de afstand die ze zaterdag rijdt. Wel was ze verbaasd over haar supertijd. "Ik was aan het inrijden en dacht: ik weet het niet helemaal. Bij de start dacht ik dat ook."

Leerdam werd tweede achter alleenheerser Kok. "Ik zit op het goede pad", benadrukt ze bij de NOS. "Femke is gewoon heel erg goed op de 500 meter, dus ik probeer gewoon echt mijn eigen ding te doen. Mijn eigen race te rijden en gewoon stapjes te maken. Met die tweede bocht nu maak ik weer een stap in de juiste richting. Als mijn opening dan iets beter is…", droomt ze hardop van een nog betere tijd.

Winst

Verslaggever Bert Maalderink dacht even dat Leerdam met haar 37,2 kans maakte op de overwinning. Dat gevoel heerst bij de Westlandse totaal niet. "Om eerlijk te zijn ben ik best wel blij met de tweede plek. Want heel lang was de 500 meter helemaal niet mijn afstand. Als ik telkens tweede word of op het podium sta, dat vind ik heel erg goed. Vanuit daar kan ik steeds iets verbeteren en op mezelf letten. Dat is een fijne positie voor mij op deze afstand."

Stalen zenuwen

Het podium in Milaan is dan ook haar doel. "Daar ga ik absoluut voor. Maar dat doe ik door een goede rit te rijden, dan is er misschien wat mogelijk. Op de Spelen weet je niet wat anderen doen, maar ik weet van mezelf dat ik daar goed wil rijden."

Op de hoogste podia is ook vaak waar Leerdam haar beste races rijdt. "Dan gaat het vaak nog beter. De zenuwen maken me extra scherp", denkt ze. "Het voelt niet lekker, maar het gaat wel hard. Ik heb een goede positie, niemand verwacht het van mij op die 500."

Favoriete afstand

Zaterdag rijdt Leerdam ook nog haar favoriete afstand, de 1000 meter. Winst is niet het enige wat telt. "We gaan zien wat het wordt. Als het niks is, maakt het me dat alleen maar extra scherp voor de Olympische Spelen. Ik kijk niet naar het resultaat. Goede dingen laten zien en daarmee met vertrouwen naar Milaan."

