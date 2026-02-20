Kjeld Nuis schreef donderdag een schitterend sportverhaal. De 36-jarige veteraan haalde "brons met een gouden randje" op de Olympische Winterspelen in Milaan op 'zijn' 1500 meter. Dat werd uiteraard gevierd door Nuis, zijn vriendin Joy Beune, zijn ouders en "trotse" zoon Jax.

Het was een zinderend slot van de schaatsmijl in Milaan. Allereerst perste de geplaagde Joep Wennemars er een olympisch record uit. Maar dat bleek niet genoeg. Twee ritten later was het de beurt aan Nuis, die zijn droomduel kreeg met Zhongyan Ning. Dat werd een waanzinnig duel, waar beide heren het beste uit elkaar persten. Ning werd olympisch kampioen, voor Jordan Stolz, die nipt sneller was dan Nuis. Toch was de vreugde er niet minder om bij de Nederlander.

Dat werd uiteraard gevierd in het TeamNL Huis in Milaan. Daar was het zoontje van Nuis ook aanwezig. Die zorgde voor het nodige spektakel voor de uitzinnige Nederlandse sportfans.

'Trotse' Jax

Even daarvoor had Jax zijn vader samen met zijn opa en oma naar het brons geschreeuwd. In het TeamNL Huis werd hij aan de tand gevoeld door Schaatsen.nl over de spectaculaire avond. "Ik ben heel erg trots op papa", vertelt hij op de aandoenlijke beelden. "Ik vond het wel knap van papa, ik was natuurlijk wel echt blij." Een opvolger zal Nuis niet krijgen in zijn zoon, die wil profvoetballer worden.

Onder de post, die duizenden keren is geliked, reageren Nuis en stiefmoeder Beune. "Manneke", schrijft Jax' vader met drie hartjesogen. "Ohw", laat Beune achter. Nuis deelt de beelden nog op zijn eigen Instagram-verhaal en zet daarbij: "Ik huil niet, dat doe jij."

Emotionele en enthousiaste Nuis droomde van podiumplek

"Het voelde alsof ik gewonnen had", zei Nuis na afloop bij de NOS. "Vanaf meter één verliep het precies zoals ik wilde. Ik wilde een plak en ik wilde op dat podium, of het nou zilver of brons is", zei Nuis. Met twee gouden en een bronzen medaille is Nuis de succesvolste mannelijke schaatser aller tijden op de olympische 1500 meter.