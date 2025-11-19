Het was in Salt Lake City niet het weekend van Kjeld Nuis. Tijdens de eerste wereldbeker van het seizoen werd de drievoudig olympisch kampioen gediskwalificeerd op de 1000 meter en kwam hij niet verder dan de vijfde tijd op de 1500. En dat heeft gevolgen voor zijn optreden in Calgary volgende week. "Zou hij die druk voelen?"

Ellen Hoog en Naomi van As, ex-tophockeysters én groot schaatsfans, bespreken het optreden van Nuis in de podcast die ze elke week opnemen voor Sportnieuws.nl. “Een teleurstelling bij het Nederlandse kamp", begint Hoog. "Hij gaf na die diskwalificatie op de duizend meter aan dat hij daar zo van baalde dat hij de hele avond niet had gepraat en eigenlijk de hele nacht ook dacht van: ik ga naar huis, rot maar op met al met dat schaatsen."

Uiteindelijk besloot Nuis om toch van start te gaan. "Hij heeft ook echt wel, zeker tot aan de bel, hard gereden", aldus Hoog. "Hij kwam dicht bij Jordan Stolz, maar uiteindelijk moest hij het afleggen." De tweevoudig olympisch kampioene had het verhaal van de schaatser met enige verbazing aangehoord: "Hij moet gewoon de knop omzetten, toch?" Daar is Van As het helemaal mee eens: “Ja, dat duurde wel lang ja.”

'Temperamentvol'

"Het zit gewoon in zijn karakter", aldus Hoog over Nuis. "Dat hij daar lang in kan blijven hangen. Hij is temperamentvol, kan daar boos over worden en blijven. Gewoon alleen die gedachte al van: rot op, ik ga wel lekker naar huis. Ja, ja.” De twee zijn het erover eens dat de geboren Leidenaar dat nooit zou doen.

“Het zal inderdaad wel in zijn karakter zitten", aldus Van As. Hoog: “Het is het gewoon een heel grote teleurstelling en frustratie. Hij had sowieso hogere verwachtingen. Misschien dacht hij wel aan een wereldrecord daar.”

'Gewoon binnenharken'

Komend weekend staat de tweede World Cup, in Calgary, op het programma. "Nuis start op de duizend meter, maar dan in de B-groep", aldus Van As over de gevolgen van de diskwalificatie. "Dat lijkt me heel moeilijk als Kjeld Nuis zijnde." Daar is Hoog het helemaal mee eens. Van As: “Zou ik toch een dingetje vinden.”

“Ja, dat vindt hij ook een dingetje", aldus Hoog. "Totaal andere sfeer.” Van As: “Ook een bepaalde druk, want die moet je toch met ruime afstand gewoon binnenharken.” Die opmerking zorgt voor twijfels bij Hoog: “Zou hij die druk voelen? Ik denk dat hij vol zelfvertrouwen daar aan die start staat.”

Van As: “Ja, misschien vanuit zichzelf druk. Ja, ik zou dat wel voelen ja. Je wil gewoon laten zien dat je veel beter bent dan die anderen die in de B-groep starten, toch?” Daar is Hoog het wel mee eens.

Luister de podcast

Elke maandag bespreken olympisch hockeykampioenen Ellen Hoog en Naomi van As de sportweek voor Sportnieuws.nl. In deze aflevering gaat het onder meer over de uitspraken van Cristiano Ronaldo, het wereldrecord van Femke Kok en de chaos rondom de Nederlandse ploegenachtervolging. Luister hieronder of via je favoriete podcastapp.