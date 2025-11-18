De harde val van schaatser Stefan Westenbroek tijdens de 500 meter in Salt Lake City zorgde voor schrik en enige verbazing. In de Sportnieuws.nl-podcast reageren voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As met ongeloof op de medische hulp ter plaatse.

“De valpartij van Westenbroek was echt wel even schrikken”, vertelt Hoog in de podcast. “Hij gleed uit in de bocht, kwam tegen de zijkant aan en botste vol met zijn hoofd op het ijs.” De schaatser van Team Reggeborgh was bezig met zijn eerste 500 meter toen het misging.

Verbazing

Hoog vervolgt: “Wat mij dan verbaast: er kwamen binnen no time allemaal mensen de baan op om te kijken of het ijs nog goed was, maar voordat hij medische hulp kreeg duurde het wel even." Westenbroek liet verder niet weten hoe het met hem gaat. Op Instagram plaatste hij alleen dat hij ‘het nog doet’ en dat hij een harde val had gemaakt.”

Volgens Hoog zag het er serieus uit: “Hij had echt pijn aan zijn achterhoofd. Ik dacht meteen aan een hersenschudding. Nou ben ik geen dokter, maar het zag er niet lekker uit. Dokter Hoog zegt: even rust nemen.”

Helmplicht?

Ook Van As schrok: “Als je met je achterhoofd zo op het ijs klapt, met zo’n snelheid… dat is niet lekker hoor.” In de podcast kwam eerder de helmdiscussie al voorbij, mede naar aanleiding van Marcel Bosker die wel met helm rijdt.

Van As nuanceert: “Maar dat is op een lange afstand. De kans dat je daar valt is kleiner en de snelheden zijn lager.” Hoog vraagt zich af: “Waarom zouden de 500 meter-rijders geen helm op hebben? Zij vallen zo vaak.”

Ook Van As ziet dit gebeuren: “Er vielen echt veel mensen. Niet normaal.” Hoog: “Er werden echt veel foutjes gemaakt, dus er lagen er veel op het ijs. Het is gelukkig goed afgelopen, maar je kan ook gewoon knock-out gaan. Het is zo hard. Die snelheden zijn zo hoog."

Van As: “Het is altijd zo dat er pas iets verandert als er eerst iets heel heftigs gebeurt. Dat was ook zo toen Christijn Groeneveld zo hard in de kussens vloog. Die kussens waren eigenlijk helemaal niet goed, waardoor hij een incomplete dwarslaesie opliep. Vreselijk. Daarna gingen ze pas wat doen aan die kussens. Waarom moet er altijd eerst iets gebeuren?”

Hoog sluit zich daarbij aan: “Bosker zegt ook dat die helm hem vertrouwen geeft en dat hij er niet langzamer door wordt. Hij was hartstikke goed op het NK, dus het is ook een kwestie van wennen. Gezondheid gaat altijd voor.”

Elke maandag bespreken olympisch hockeykampioenen Ellen Hoog en Naomi van As de sportweek voor Sportnieuws.nl. In deze aflevering gaat het onder meer over de uitspraken van Cristiano Ronaldo, het wereldrecord van Femke Kok en de chaos rondom de Nederlandse ploegenachtervolging. Luister hieronder of via je favoriete podcastapp.