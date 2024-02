Joy Beune troeft Irene Schouten af met sensationeel goud op 5000 meter bij WK afstanden

Joy Beune is wereldkampioen op de 5 kilometer. De sensatie verraste Irene Schouten op 'haar' afstand met een supertijd: 6:47,72 (persoonlijk record). Schouten won dit WK goud met Beune op de ploegenachtervolging, ook was ze de beste op de 3000 meter en de mass start. Beune voorkwam met deze stunt dus een perfect WK voor Schouten.

Beune opende furieus, maar haar benen ontploften tegen het einde van de 5000 meter. In het midden keek Schouten zenuwachtig toe. 'Fucking hell', viel er halverwege de race van Beune van haar lippen af te lezen. Het werd heel spannend, want de rondetijden van Beune liepen behoorlijk op, maar ze hield knap stand. Uiteindelijk hield ze +1,26 over op de streep.

"Ik kan het niet geloven", glunderde Beune na afloop van de rit bij de NOS. "Ik wilde gewoon 06:50 rijden. Maar onderweg ging het zo goed. Ik dacht alleen maar: je kan door, je kan door. Ik wist dat Schouten goed was, dus ik had niet gedacht dat ik onder haar tijd kon rijden. Mijn rondetijden bleven laag en ik had het gevoel dat ik door kon gaan", analyseerde ze. "Het is gewoon genoeg voor een wereldtitel!"

Joy Beune: topschaatsster, middelpunt van relletjes en vriendin Kjeld Nuis Joy Beune houdt ook dit schaatsseizoen de gemoederen behoorlijk bezig. Met haar prestaties, maar ook met haar malle fratsen én haar relatie met Kjeld Nuis. Dit is Joy Beune, de 24-jarige langebaanschaatsster uit Borne.

Uitslag 5000 meter vrouwen WK afstanden

1. Joy Beune 6:47,72 2. Irene Schouten 6:48,98 3. Martina Sablikova 6:51,88 4. Ragne Wiklund 6:52,46 5. Isabelle Weidemann 6:55,47 6. Válerie Maltais 7:02,61

Geen perfect WK Schouten

Schouten baalde zichtbaar van haar zilveren medaille. De 31-jarige schaatsster werd eerder deze week wereldkampioene op de 3000 meter, mass start en ploegenachtervolging. Op haar afstand, de vijf kilometer, kon ze een perfect WK voltooien. Dat voorkwam Beune met de rit van haar leven.

Irene Schouten: nuchtere Noord-Hollandse groeide uit tot schaatskoningin ondanks schildklierproblemen Irene Schouten is de specialist op de lange afstanden in het langebaanschaatsen. Ze pakte in 2022 drie gouden medailles op de Olympische Spelen, maar heeft in haar carrière ook de nodige tegenslag gehad. Dit is Irene Schouten, de nuchtere 31-jarige schaatster uit het Noord-Hollandse Zwaagdijk-Oost.

1500 meter

Voor Schouten zit de WK erop, Beune moet nu met de beentjes omhoog. Zij schaatst later op zondag nog de 1500 meter. "Dus ik wil nu snel naar die prijsuitreiking en dan zo goed mogelijk snel herstellen voor die 1500 meter nog."