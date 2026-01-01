Mark Tuitert is het niet eens met de beslissing van de KNSB om Marcel Bosker naar de Olympische Spelen te sturen. Op X laat de olympisch kampioen van 2010 (op de 1500 meter) van zich horen.

Tuitert krijgt het nieuws binnen dat Bosker naar de Spelen gaat, ten koste van Tim Prins. Laatstgenoemde werd derde op de 1500 meter bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Bosker is geselecteerd om de ploegenachtervolging te gaan rijden. De 45-jarige Tuitert begrijpt die keuze niet.

'Bosker, die lang niet nodig was volgens (Rintje, red.) Ritsma, is dat nu ineens wel. Op een onderdeel dat al jaren niet serieus genomen wordt...' Daarmee doelt Tuitert op de ploegenachtervolging, waar de Nederlandse mannen niet meer bij de absolute top horen. Bondscoach Ritsma kiest in zijn drietal lang niet altijd voor Bosker.

Kjeld Nuis

Daarnaast vindt Tuitert het 'ironisch' dat Kjeld Nuis alsnog de 1500 meter gaat schaatsen. De 36-jarige veteraan viel nét buiten de boot op die afstand, maar door het wegvallen van Prins komt er weer een plekje vrij. Er was veel te doen om de plekken op de 1500 meter. Joep Wennemars won de afstand en vond het érg lekker om Nuis te verslaan, omdat laatstgenoemde zich had uitgesproken over het OKT.

Nuis was in de weken voor het OKT kritisch op het toernooi, omdat hij vindt dat bepaalde topschaatsers een beschermde status verdienen. Zo loopt zijn vriendin Joy Beune een ticket voor de 1500 en 5000 meter mis, terwijl ze in 2024 (5000) en 2025 (1500) nog wereldkampioen werd op die afstanden.

Kritiek van Joep Wennemars

Wennemars vond het onzinnig dat Nuis pas zo kort voor het OKT van zich liet horen. "Kjeld heeft zich nooit voortijdig ingezet om dit soort regels aan te passen. Hij is niet aanwezig bij atletenvergaderingen en als hij er zelf belang bij heeft, dan begint hij te praten."

