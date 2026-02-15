De absolute topprestatie van Femke Kok is ook bij het Nederlandse koningshuis niet onopgemerkt gebleven. Hoewel koning Willem-Alexander en koningin Máxima niet meer aanwezig zijn in Milaan, volgen ze de Nederlandse atleten op de voet. Ze hebben met veel bewondering gekeken naar de gouden medaille van Kok.

Op Instagram laat het koningspaar weten enorm trots te zijn op hun landgenoot. “Femke Kok schrijft geschiedenis op de Olympische Spelen in Milaan! Een historische overwinning waarin zij voor Nederland een gouden medaille op de 500 meter schaatsen pakt", zo valt te lezen op het Instagram-account van het koninklijk huis.

'Hoge verwachtingen'

"Er waren hoge verwachtingen en zij maakte deze waar. Vanaf de start domineerde Femke Kok de race en met een absolute toptijd pakt zij goud. Van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestatie!”, aldus een jubelende koning en koningin.

Historisch

Kok behaalde een historische olympische titel. Voor het eerst in de geschiedenis van de Winterspelen pakt een Nederlandse vrouw goud op de 500 meter. In een direct duel tegen de vorige olympische kampioen Erin Jackson uit Amerika, schaatste de Nederlandse een olympisch record van 36,49 seconden. Jutta Leerdam bezorgde het koningspaar nog meer om te vieren. De winnares van de 1000 meter, toen met Kok op plek twee, pakte nu het zilver.

Sportvolgers

Het koningspaar staat bekend als trouwe sportvolgers, vooral als het op Nederlandse atleten aankomt. Tijdens de beginfase van de Spelen waren de koning en koningin ook aanwezig in Milaan. Ook kroonprinses Amalia was toen van de partij in Italië. Maandag zag het koningskoppel vanaf de tribune in Milaan hoe Leerdam een gouden medaille binnenhaalde op de 1000 meter en hoe Kok het zilver veiligstelde. Na afloop van de race ontmoetten Willem-Alexander en Máxima de schaatssters in het TeamNL Huis. Beelden van de informele ontmoeting werden massaal gedeeld op sociale media én door Leerdam.

Koning en koningin vallen op

De aanwezigheid van koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia viel niet alleen op in Nederland. Ook in het buitenland viel op dat het Nederlandse koningspaar in Milaan bij de Spelen aanwezig was, zo bleek uit de berichtgeving van buitenlandse media.