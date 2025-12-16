De World Cup-wedstrijd in Hamar is achter de rug. Dat betekent dat de blik van de Nederlandse topschaatsers gericht gericht is op het beruchte OKT. Ook schaatsicoon Marianne Timmer krijgt de rillingen als ze terugdenkt aan dit toernooi. "Je leeft eigenlijk een heel klein sober leventje."

Voor iedere Nederlandse schaatser staat dit seizoen in het teken van twee momenten; de Olympische Spelen, maar daarvoor het OKT. In de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud blikt schaatslegende Timmer terug op haar ervaringen van het beruchte toernooi.

'Geen leuk toernooi'

"Het moet daar gewoon gebeuren'', begint Timmer. "Dat weet je van tevoren. Voor mij was dat destijds een soort kleine Olympische Spelen. Als je daar niet goed presteert, ben je toch weer een twijfelgeval. Het is gewoon een piekmoment."

In totaal plaatste Timmer zich driemaal voor de Spelen. Zo heeft ze niet per se vervelende herinneringen aan het OKT. "Toch is het geen leuk toernooi. Je kunt geen titels of prijzen winnen, alleen startbewijzen." De drievoudig olympisch kampioene verklaart dat ze wel lekker ging op de druk die het toernooi met zich meebracht.

'Klein sober leventje'

Timmer blikt ook terug op de levenswijze die de topschaatsers hanteren in aanloop naar het OKT. "Je gaat strak leven. Alles staat in het teken van je batterij maximaal opladen voor het OKT. Je leeft eigenlijk een heel klein sober leventje. Dat betekent geen kerstdiner. Voor hen is het gewoon yoghurt met fruit en muesli."

Maximaal aantal startbewijzen

Het geluk wat de topschaatsers hebben, is dat Nederland na de World Cup in Hamar het maximaal aantal startbewijzen voor Milaan heeft veilig gesteld. Hierdoor reizen in februari negen mannen en negen vrouwen af naar de Italiaanse stad. "Het is fantastisch dat we alle startplekken hebben bemachtigd", verklaart Timmer. "En je ziet ook, dat was geen vanzelfsprekendheid. Gelukkig zijn we op alle afstanden volledig bezet. Als we minder plekken hadden, werd de stress nog erger op het OKT."

Dat Nederland niet met twee vingers in de neus alle startbewijzen heeft verzameld, betekent dat de internationale concurrentie hoog is. Timmer kijkt dan ook alvast uit naar de clash tussen de Nederlanders en de internationale toppers. "Dat maakt het wel heel erg spannend. Het is niet leuk als wij alles winnen. Het schaatsen is internationaal weer heel erg gaan leven. Nederland moet er keihard voor knokken om medailles te halen op de Olympische Spelen."

Bekijk en beluister Sportnieuws.nl Dromen van Goud

