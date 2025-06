Topschaatser Kjeld Nuis laat vriendin Joy Beune watertanden: 'Let's go!'

Heel geweldig weer was het vrijdag niet in Nederland, maar topschaatser Kjeld Nuis en zijn eveneens schaatsende vriendin Joy Beune hadden zin in een bbq en lieten zich niet door wat spetters tegenhouden. Het schaatskoppel had een volle tuin, met onder meer ook collega Jenning de Boo te gast.

Nuis laat wel vaker zien dat hij de goede dingen van het leven kan waarderen. Zo is hij een volleerd barista die appetijtelijk ogende kopjes koffie serveert, indien gewenst met latte art. Ditmaal was hij de masterchef in zijn eigen achtertuin.

Let's go!

In een reeks story's op Instagram neemt Nuis zijn volgers mee met zijn culinaire avonturen. Hij toont een doos waarin het vlees zit. Enthousiast schrijft de meervoudig olympisch kampioen: "Oh mijn God! Let's go!" Vervolgens legt hij enkele stukjes rauw vlees op een snijplank, die hij naar de kogelronde barbecue brengt. Een foto later is het rode vlees veranderd in een stapeltje doorbakken hapjes. Nuis kan niet wachten en zet er een emoticon van een kwijlend gezichtje bij.

Ook gaat er een homp vlees inclusief bot op het rooster. Nadat die is gegaard zet Nuis die kluif lustig op de foto. Ditmaal is zijn bijschrift: 'Daaaamn.' Enkele story's worden door Beune gepost op haar Instagram-account, als teken dat ze het bbq-avondje ook waardeerde.

Jenning de Boo

Nuis en De Boo zijn vaker in elkaars gezelschap, wat niet verwonderlijk is, gezien ze beiden schaatsen voor Team Reggeborgh. Maar ook op persoonlijk vlak kunnen ze het uitstekend met elkaar vinden.

Eerder in de week liet Nuis beelden zien van zijn trainingen op de atletiekbaan en in het krachthonk. Op zijn Instagram deelt hij een reeks foto's waarin hij bezig is met een zware oefening om zijn benen extra te trainen. Daarbij wordt hij geholpen door collega en goede vriend Jenning de Boo en hun Strength & Conditioning coach Kilian Stoker. Nuis moet een fors gewicht wegdrukken met zijn been en heeft daar zichtbaar moeite mee.

Zijn door inspanning vertekende gezicht op de foto's laat zijn collega's lachen. Onder meer De Boo, Angel Daleman en Beune reageerden op de reeks. De Boo, die bij het moment was, reageert met 'poser' en neemt daarmee zijn teamgenoot op de hak.