Het schaatsseizoen is met de NK afstanden eindelijk begonnen. In schaatstempel Thialf komen direct veel grote namen in actie. Jenning de Boo, Joep Wennemars, Patrick Roest, Joy Beune en Antoinette Rijpma-De Jong betreden vanavond allemaal het ijs. We zijn afgetrapt met de 5000 meter. Bekijk hieronder live de tussenstand.

De 5000 meter is om 18.00 uur begonnen. Volg hieronder de tussenstanden. Om 20.00 uur staat vervolgens de eerste 500 meter bij de mannen op het programma. Daarna volgt om 20.46 uur de 1500 meter bij de vrouwen, waarna om 21.48 uur de eerste dag wordt afgesloten met de tweede 500 meter bij de mannen. Check in de livewidget de 'startlijst' voor de ritten, waarbij 1 aan 2 is gekoppeld, 3 aan 4, enzovoorts. Binnen het tabje 'resultaten' is live de tussenstand te zien.

Patrick Roest kwam er in Thialf op de vijf kilometer niet aan te pas. De 29-jarige schaatser bleef knokken voor wat hij waard was, maar met zijn tijd van 6:19.40 vervulde hij op de 5000 meter een figurantenrol .

De toeschouwers in Heerenveen zagen in Sil van der Veen ook een opvallende verschijning op het ijs. De 20-jarge rijder van Team Reggeborgh baarde opzien met een helm. Met een tijd van 6:19.20 zetten hij een persoonlijk record op de klokken.

De 500 meter bij de mannen wordt vrijdagavond twee keer verreden. De eerste omloop start om 20.00 uur en de tweede heat begint om 21.48 uur. Veel ogen zullen in Thialf gericht zijn op Jenning de Boo en Joep Wennemars.

De 1500 meter bij de vrouwen begint om 20.46 uur. Joy Beune en Antoinette Rijpma-de Jong behoren op deze afstand tot de favorieten.

De 1500 meter is het enige onderdeel dat door de vrouwen wordt gereden op vrijdag. Femke Kok reed onlangs op die afstand een baanrecord in Thialf, maar zij richt zich dit weekend op de 500 en 1000 meter en doet dus niet mee. Desondanks zal het spannend worden, want met Beune, Rijpma-De Jong, Angel Daleman en Marijke Groenewoud doen er veel toppers mee. Beune en Rijpma-De Jong nemen het in de voorlaatste rit tegen elkaar op.

De schaatsers zullen er direct moeten staan bij het eerste meetmoment in het olympische seizoen. In Thialf worden komend weekend niet alleen de nationale titels verdeeld, maar staan er ook tickets voor de eerste World Cups van het jaar op het programma.

De beste vijf rijders op de 500, 1000 en 1500 meter plaatsen zich voor de eerste wereldbekers. Op de 3000 meter (vrouwen) en 5000 meter (mannen) is dat enkel de top-3 en op de 5000 meter (vrouwen) en 10.000 meter (mannen) mogen alleen de snelste twee aan die wedstrijden meedoen.

