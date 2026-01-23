De laatste serieuze test richting de Olympische Winterspelen is begonnen. En hoe. Femke Kok ging als een komeet op de eerste 500 meter van het weekend op de World Cup in Inzell. Voor Jenning de Boo verliep het minder. Verder komen ook Joy Beune en Kjeld Nuis nog in actie. Volg het hieronder live.

Femke Kok houdt huis op de 500 meter

Wereldkampioene Femke Kok maakte een statement richting de concurrentie op de 500 meter. Op die afstand lijkt er niks te halen op de Spelen in Milaan. De Nederlandse sprintster vloog in 36,87 naar de overwinning. Ze reed in een onderling duel met regerend olympisch kampioene Erin Jackson. Die kwam er niet aan te pas en werd vierde. Jutta Leerdam werd knap tweede, wat voor dolle vreugde zorgde.

Jenning de Boo stelt teleur, Jordan Stolz onttroond

Direct daarna was het tijd voor de snelste mannen op aarde. Tot nog toe was de Amerikaan Jordan Stolz oppermachtig op de 500 meter. Maar aan zijn hegemonie kwam een einde in Inzell. Stolz werd verslagen door kersvers Europees kampioen Damian Zurek. Jenning de Boo kwam niet verder dan een zevende plek.

1500 meter vrouwen - 19.37 uur

Joy Beune deed aan drie van de vier 1500 meters mee en won die allemaal. Desondanks staat zij derde in het World Cup-klassement, achter Antoinette Rijpma-de Jong en Miho Takagi (eerste). Op het OKT liep Beune nog een ticket voor de Olympische Spelen mis op deze afstand, mede dankzij Rijpma-de Jong. Het wordt dus een pikant weerzien voor Beune, die tegen Rijpma-de Jong rijdt. Ook Marijke Groenewoud komt in actie.

1500 meter mannen - 20.17 uur

Kjeld Nuis staat momenteel tweede in het klassement, achter alleenheerser Jordan Stolz. Joep Wennemars, die zich op het OKT kwalificeerde voor de Olympische Spelen voor de 1500 meter, doet in Inzell niet mee aan de schaatsmijl. Eerder op de dag komt hij wel in actie op de 500 meter.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.