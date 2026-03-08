De Nederlandse schaatsers moeten nog flink aan de bak op de WK allround om mee te strijden om de medailles. Stijn van de Bunt, Chris Huizinga en Marcel Bosker staan na de eerste afstanden buiten de top vijf in het klassement. Leider Jordan Stolz gaat zondag op de 1500 meter de strijd aan met een schaatssensatie in Thialf. Volg hier vanaf 13.30 uur de laatste dag van de WK allround live.

De Amerikaan Stolz pakte zaterdag al een ruime voorsprong op de 500 meter. Met zijn tijd van 34.22 liet hij de concurrentie ver achter zich. Ook op de 5000 meter reed hij voor zijn doen (als sprinter) een goede rit. Daar klokte hij 6:19.66, waardoor hij bovenaan staat in het klassement.

Maar Sander Eitrem zit hem op de hielen. De Noorse schaatser zorgde voor sensatie in Heerenveen met een baanrecord: 6:01.61. De twee nemen het zondag tegen elkaar op in de slotrit van de 1500 meter. De 21-jarige Stolz won in Milaan nog het zilver op de 1500 meter tijdens de Olympische Spelen.

Nederlanders

De Nederlanders ontlopen elkaar op de derde afstand van de WK allround. Bosker komt als eerst in actie in rit acht. Hij start in de binnenbaan tegen de Duitse Gabriel Groß. In de daaropvolgende race is het de beurt aan Huizinga. Hij treft Italiaan Riccardo Lorello. Daarna start Van de Bunt in de buitenbaan tegen Metodej Jilek.

Nederlands kampioen

Van de Bunt en Huizinga kregen van de schaatsbond KNSB een ticket voor de WK allround, Bosker plaatste zich door de NK allround te winnen.

Stolz heeft voor zondag op de 1500 meter 2,75 seconden voorsprong op Eitrem en 3,18 op diens landgenoot Peder Kongshaug. Van de Bunt moet 7,47 seconden goedmaken op Stolz. Chris Huizinga werd met 6.11,69 vijfde. Hij staat achtste in het klassement op 7,96 seconde van Stolz. Marcel Bosker reed met 6.17,66 de negende tijd en staat ook negende op 8,25 van Stolz.

Regel voor slotafstand

Na de 1500 meter gebeurt er iets opmerkelijks op de WK allround. Voor de laatste afstand bij zowel de mannen als de vrouwen mogen er nog maar acht deelnemers aan de start verschijnen. Daar heeft de ISU een speciale regel voor. Uit de top-zestien van de totaalstand worden acht schaatsers geselecteerd die na drie afstanden de meeste punten hebben en die de beste tijden op de langste afstanden tot nu toe hebben gereden. Dit om een zo spannend mogelijke slotafstand te krijgen, die niet ellenlang duurt met veel te veel 'kansloze' deelnemers.