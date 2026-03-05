Regerend olympisch kampioene Femke Kok heeft op de openingsdag van de WK sprint in Thialf al haar enorme klasse laten zien. Ze reed een baanrecord op de eerste 500 meter in Thialf. Ook Suzanne Schulting en Marrit Fledderus deden goede zaken op de eerste afstand. Volg hier live de WK sprint vrouwen.

Er beginnen donderdag vanaf 19.00 uur in totaal 28 vrouwen aan de WK sprint. Verspreid over twee dagen rijden de schaatssters twee keer een 500 meter en twee keer een 1000 meter. De gecombineerde tijden vormen een puntenklassement en degene met de minste punten wint de WK sprint in Thialf. Namens Nederland doen Femke Kok, Suzanne Schulting en Marrit Fledderus mee. De laatste twee werden één en twee op de afgelopen NK sprint. Jutta Leerdam liet een aanwijsplek schieten en zette vroegtijdig een punt achter haar seizoen.

Suzanne Schulting begint goed

De WK sprint begint met de eerste 500 meter. In rit 1 zien de fans in Heerenveen om 19.00 uur de Belgische Isabelle Van Elst tegen de Japanse Kikuchi Sumire rijden. Voor de eerste Nederlandse in actie moet er gewacht worden tot rit 9. Daarin nam Schulting het rechtstreeks op tegen Martyna Baran uit Polen. Ze reed een uitstekende rit en klokte een mooie tijd van 37.30.

Baanrecord Femke Kok

Kok schaatste op 'haar' 500 meter tegen eveneens een Poolse: Kaja Ziomek-Nogal. De olympisch kampioene reed een baanrecord in Thialf. Fledderus mocht de eerste afstand afsluiten in rit 14 tegen de Koreaanse Na-Hyun Lee.

1000 meter

Op de eerste 1000 meter bij de vrouwen, die om 20.23 uur van start gaat met Katja Franzen tegen Yu Shihui, is Kok zelfs de eerste Nederlandse op het ijs. Zij schaatst in rit 12 tegen de Canadese Beatrice Lamarche. In rit 13 mag Fledderus het vervolgens opnemen tegen de Amerikaanse Erin Jackson en sluit Schulting de eerste helft van de sprintvierkamp bij de vrouwen af met de slotrit tegen de Japanse Rio Yamada.

Sportnieuws.nl Dromen van Goud met Marianne Timmer

Benieuwd wat schaatsicoon Marianne Timmer te zeggen heeft over de WK sprint? Luister of kijk dan nu naar de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin de drievoudig olympisch kampioene vooruitblikt op de WK sprint in Thialf.