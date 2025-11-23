De slotdag van de World Cup schaatsen in Calgary levert weer veel mooie ritten en op het oog veel spektakel op. Er is ten opzichte van de wereldbeker een week eerder in Salt Lake City een extra afstand bijgekomen, met Nederlandse inbreng. Bekijk hier de tussenstanden voor de ploegenachtervolgingen, de 500 meters, de mass starts én de mixed relay.

De dag in Canada begon met de B-groepen, waar alleen bij de 500 meter mannen twee Nederlanders aan de startstreep verschenen: Stefan Westenbroek en Merijn Scheperkamp vertegenwoordigden TeamNL in de 'opwarmafstanden'. Daarna is het de beurt aan het hoofdprogramma in Calgary. De A-groep is om 21.00 uur Nederlandse tijd begonnen. Volg hieronder live de tussenstanden per afstand.

Startlijst 500 meter (vrouwen)

Startlijst 500 meter (mannen)

Startlijst mass start (vrouwen)

Mass start (mannen)

Mixed relay (Wesly Dijs en Chloé Hoogendoorn)

Uitslag ploegenachtervolging (vrouwen)

Uitslag ploegenachtervolging (mannen)

Bondscoach Rintje Ritsma zag in Salt Lake City Elisa Dul door het ijs zakken en greep in op de ploegenachtervolging bij de vrouwen. Kopvrouw Joy Beune en Antoinette Rijpma-de Jong krijgen gezelschap van vaste derde wagon Marijke Groenewoud. In die opstelling was Nederland tot vorige week bijna twee jaar lang ongeslagen. Kunnen ze zich revancheren in een rechtstreekse rit tegen Kazachstan? Ze gaan als tweede de baan op.

Niet alleen de vrouwen hebben wat recht te zetten, ook de mannen stelden in Salt Lake City flink teleur. Door een valpartij van de Italianen mogen ze nog net in de A-groep starten, maar er moet een resultaat geboekt worden om zicht te houden op een goed klassement. Tjerk de Boer viel vorige week in voor de geblesseerd geraakte Marcel Bosker, maar die is nu weer terug om met kompanen Chris Huizinga en Beau Snellink weer wat te laten zien.

Na het zinderende wereldrecord van vorige week van Femke Kok, zijn ook nu alle ogen weer gericht op de Nederlandse topsprintster. Zaterdag reed ze al naar haar derde gouden medaille op de kortste afstand en ze is ook nu weer favoriet. Zij rijdt in de voorlaatste (negende) rit tegen de Japanse Yukino Yoshida. Marrit Fledderus sluit de sprint af met een duel met Na-Hyun Lee uit Zuid-Korea. In rit 7 is er een Nederlands onderonsje tussen Jutta Leerdam en Anna Boersma. Angel Dalean opent het Nederlandse bal in rit drie.

Jenning de Boo dwong Jordan Stolz zaterdag tot het uiterste op zowel de 1000 als de 500 meter. Op de kortste afstand scheelde het niks tussen de twee, want beiden eindigden ze in 34.02 seconden. Op de 1000 meter was de Amerikaanse veelvraat dan weer met 0,11 seconde nét te snel voor de Nederlander. Op de tweede 500 meter in Calgary zijn de ogen weer op hen gericht. De Boo heeft het voordeel dat hij in rit negen ná Stolz start. De Amerikaan rijdt in rit acht tegen de Zuid-Koreaan Jun-Ho Kim. De Boo rijdt tegen de Chinees Tingyu Gao.

Na de ongelofelijke chaos bij de mass start vrouwen van vorige week is het nu zaak voor de organisatie om het in de World Cup in Calgary wél op orde te hebben. Vorige week profiteerde Bente Kerkhoff van de chaos door haar eerste wereldbekermedaille te pakken (brons). Wat kunnen zij en Groenewoud uitrichten op de mass start? Groenewoud rijdt aan het begin van de avond ook nog de ploegenachtervolging.

Jorrit Bergsma won vorige week op overtuigende wijze de eerste mass start bij de mannen. Op 39-jarige leeftijd liet hij zien nog altijd af te kunnen maken, met dank aan stoorzender Bart Hoolwerf, die Bergsma zijn zege gunde. Stolz maakte vorige week een uitstapje naar de mass start, maar reed onzichtbaar rond. Hoe pakt deze mass start (vanaf 23.38 uur Nederlandse tijd) uit?

Als allerlaatste op de slotdag komt dit keer ook de mixed relay (gemengde aflossing) voorbij. Namens Nederland zitten Wesly Dijs en debutante Chloé Hoogendoorn in het schema. Zij schaatsen in rit drie (van de vier) met Hongarije en Portugal tegelijkertijd in de baan. Vorig jaar reed Angel Daleman nog voor Nederland, maar zij kiest er nu voor om uit de vaak chaotische afstand te blijven.

