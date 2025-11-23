De Nederlandse vrouwen hebben zich in Calgary gerevancheerd op de ploegenachtervolging. Bij de eerste World Cup in Salt Lake City ging het vorige week nog helemaal mis, maar Joy Beune, Antoinette Rijpma-De Jong en de teruggekeerde Marijke Groenewoud pakten in Calgary zondag de zege.

Groenewoud kreeg een week geleden rust in de Verenigde Staten, maar haar vervangster Elisa Dul kon toen het tempo van de andere twee niet volgen. Het resulteerde in een teleurstellende vijfde plaats en dus werd in Calgary de oude succesformatie van Beune, Rijpma-De Jong en Groenewoud weer in ere hersteld.

Dat wierp zijn vruchten af, want het drietal bleef deze keer wel de hele tijd bij elkaar en zette in de tweede rit een hele scherpe tijd van 2.52,52 neer. Japan was vorige week de beste en ook in Calgary gingen zij geweldig van start. Bij het ingaan van het laatste rondje waren ze nog altijd sneller dan het Nederlandse trio, maar toen was wel al duidelijk dat de Japanse vrouwen moeite hadden om het tempo vast te houden. Ze lieten in de laatste ronde uiteindelijk flink wat tijd liggen en waren uiteindelijk ruim een halve seconde langzamer dan Nederland.

Beune, Rijpma-De Jong en Groenewoud waren daarmee verzekerd van een podiumplek en het was afwachten of Canada en de Verenigde Staten wel in staat waren om Nederland nog van de zege af te houden. De Canadese vrouwen maakten het voor eigen publiek gigantische spannend, maar kwamen uiteindelijk na een zenuwslopend slot 0,16 seconde tekort om de zege te pakken.

Ticket voor Olympische Winterspelen bijna binnen

Daarmee deed Nederland hele goede zaken richting de Olympische Winterspelen, want de top-6 van het klassement is zeker van een plekje in Milaan. Nederland stijgt door de zege naar de derde plek en aangezien er nog maar één keer een ploegenachtervolging wordt gereden die meetelt voor de kwalificatie is het startbewijs daarmee zo goed al zeker binnen.

