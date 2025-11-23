Jenning de Boo is er in Calgary niet in geslaagd om op het podium te eindigen op de tweede 500 meter. De Nederlander was een fractie langzamer dan zaterdag en werd daardoor vijfde. Jordan Stolz won zijn derde gouden plak van dit weekend.

De Boo kwam op zaterdag nog tot dezelfde tijd als Stolz, maar een dag later was het verschil tussen de twee rivalen vrij groot. De Amerikaan won in 33,79 en De Boo kwam met een tijd van 34,07 niet verder dan de vijfde plek. De Pool Damian Zurek en Jun-Ho Kim completeerden het podium achter Stolz.

Dat De Boo niet tot zijn beste race kwam, was mede te wijten aan het feit dat de eerste start van hem en tegenstander Tingyu Gao werd afgeschoten door een valse start. De Boo liet vervolgens net wat liggen bij de opening en kon dat niet meer goed maken in de rest van de ronde. "De tank was een beetje leeg", verklaarde De Boo na afloop bij de NOS. Hij kwam op vrijdag ook al in actie op de 1000 meter en werd daar tweede achter Stolz.

Joep Wennemars

Joep Wennemars was op de dertiende plek de tweede Nederlander. Voor hem was het echter wel een feestelijke rit, want hij verbeterde met een tijd van 34,32 zijn persoonlijke record. Hij was daarmee welgeteld 0,01 seconde sneller dan vorige week in Salt Lake City.

Sebas Diniz werd zaterdag nog vijfde in een persoonlijk record, maar kon die prestatie niet herhalen. Hij eindigde in 34,39 als veertiende.

