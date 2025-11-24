Het is Marijke Groenewoud net niet gelukt om op de World Cup in Calgary twee gouden plakken te pakken. De topschaatsster won zondag met Joy Beune en Antoinette Rijpma-De Jong wel de ploegenachtervolging, maar moest op de mass start genoegen nemen met zilver. Bij de mannen vielen Bart Hoolwerf en Jorrit Bergsma naast het podium, terwijl Jordan Stolz dat wel lukte.

De 26-jarige Groenewoud, regerend wereldkampioene op dit onderdeel, moest alleen Ivanie Blondin uit Canada voor zich dulden in de sprint. Mia Manganello uit de Verenigde Staten eindigde als derde.

De wedstrijd op de Canadese ijsbaan bleef in tegenstelling tot een week eerder in Salt Lake City grotendeels gesloten. Deze keer kon er geen groepje wegrijden. Dat zorgde toen nog voor een hoop gedoe doordat onduidelijk was welke groep er precies aan de leiding reed.

In Canada was het een stuk overzichtelijker en tot vreugde van de fans in het stadion werd Blondin goed gelanceerd door landgenote Valérie Maltais voor de sprint. Groenewoud kwam nog goed opzetten in de sprint, maar kwam er niet meer overheen. Manganello, die een week eerder won, blijft met de derde plaats leidster in het klassement. Bente Kerkhoff, een week eerder derde in Salt Lake City, eindigde nu als dertiende.

Geen Nederlands succes bij de mannen

Jorrit Bergsma won vorige week in Salt Lake City, maar kon dat kunstje niet herhalen. Dat gebeurde mede doordat hij grotendeels in dienst reed van Hoolwerf, die het in de eindsprint af had moeten maken. Bergsma, die met een nieuw uiterlijk aan de start verscheen, hengelde een sterke kopgroep terug in de slotfase, maar zijn landgenoot kwam in de sprint niet verder dan plek vijf. Andrea Giovannini pakte de zege.

Opvallend was dat Jordan Stolz als derde eindigde. Hij reed vorige week voor het eerst de mass start, maar kon toen geen potten breken. Dat kon hij in Canada wel en er zat waarschijnlijk nog wel meer in dan een bronzen plak, want hij hield zichtbaar in tijdens de eindsprint om geen gevaar te lopen.

