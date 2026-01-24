Zaterdag is de tweede dag van de World Cup schaatsen in Inzell. Op de eerste dag reden Joy Beune en Femke Kok namens Nederland naar goud en beide vrouwen zijn ook ditmaal kansrijk. De eerste overwinning van de dag ging echter naar Jutta Leerdam, volg de rest van de middag hier live.

Kok won vrijdag in Inzell de 500 meter en Beune bleek weer ongenaakbaar op de 1500 meter. Bij de mannen won de Poolse sprinter Damian Zurek de 500 meter en was Jordan Stolz niet bij te houden op de 1500 meter.

Jutta Leerdam wint 1000 meter

De tweede dag knalde uit de startblokken met de dubbele sprint bij de vrouwen. Jutta Leerdam reed een fenomenale 1000 meter en won de race in een baanrecord. In een wondertijd versloeg ze Femke Kok in een rechtstreeks duel. Zij werd derde in de einduitslag, achter Miho Takagi.

Om 9.30 uur komen Suzanne Schulting en Naomi Verkerk nog in actie in de B-groep op de 1000 meter. Schulting rijdt die afstand ook op de Spelen in Milaan. Verkerk viel buiten de boot in de matrix, waarna Leerdam een aanwijsplek kreeg.

Joep Wennemars imponeert, Jordan Stolz wint 1000 meter

Er waren jaren dat Nederland het gehele podium op de 1000 meter voor mannen oranje liet kleuren. Maar tegenwoordig deelt Jordan Stolz (21) de Amerikaanse lakens uit op deze afstand. Dat deed hij in Inzell opnieuw, al bood Joep Wennemars behoorlijk tegenstand. De Nederlander werd uiteindelijk derde. Jenning de Boo eindigde net buiten het podium, nadat hij zijn race verloor van de Pool Damian Zurek.

3000 meter voor vrouwen, 15.56 uur

Namens TeamNL komen Bente Kerkhoff, Marijke Groenewoud en Joy Beune op de 3000 meter voor vrouwen op het ijs van de Max Aicher Arena. Beune heeft het baanrecord in handen en ze mag in de slotrit tegen Francesca Lollobrigida die status waarmaken. Van de deelnemers heeft niet Beune, maar Martina Sáblíková (38) het scherpste persoonlijk record staan. In de B-groep werd Merel Conijn tweede (3.59.97) en Sanne in 't Hof vierde (4.02.85).

5000 meter voor mannen, 16.52 uur

Bij de 5000 meter voor mannen zijn dit seizoen nieuwe namen aan de macht gekomen. De Tsjechische tiener Metodej Jilek won de twee vorige World Cups en Timothy Loubineaud mag zich na de rit in Salt Lake City de wereldrecordhouder noemen. Chris Huizinga en Jorrit Bergsma staan 7e en 8e in het klassement en zij komen in Inzell tegen elkaar uit in rit 5.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.