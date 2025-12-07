Zondag belooft weer dan dag vol spektakel te worden in Thialf. Op de 500 meter deelde Femke Kok weer een flinke tik uit en reed Joep Wennemars een opvallende rit. Ook staan de massastarts en teamsprints als toetje op het programma. Volg zondagmiddag hier live de tussenstanden per afstand.

Nadat de B-groepen zondagochtend aan de beurt waren, is de A-groep nu in volle gang. De 500 meter bij de vrouwen is geweest met de verwachte winnares. Bij de mannen zijn de blikken gericht op Jordan Stolz en Jenning de Boo.

Live 500 meter mannen

Rare actie Joep Wennemars

Bij de mannen vinden er dit keer geen Nederlandse duels plaats. Stefan Westenbroek komt al tijdens de eerste rit in actie, gevolgd door Joep Wennemars in rit drie en Sebas Diniz in rit vier. De Boo komt als laatste Nederlander in actie op deze afstand tijdens rit acht. Hij wordt opgevolgd door het schaatsfenomeen Stolz. Wennemars reed echter opvallend rond, want hij startte alleen en maakte daarna zijn 500 meter niet af.

Startlijst mass start vrouwen

Ook de massastarts staan in Thialf weer op het programma. Marijke Groenewoud en Bente Kerkhoff zullen namens Nederland in actie komen. Het is te hopen dat het onderdeel in Heerenveen niet net als in Salt Lake City in een totale chaos uitmondt. Toen was er gedoe met het rondebord, waardoor lang onduidelijk was wie er in de prijzen waren gevallen.

Startlijst mass start mannen

Bij de mannen zullen Jorrit Bergsma en Bart Hoolwerf namens Nederland in actie komen. Ook het schaatsfenomeen Stolz staat op de startlijst. Net als Frans Timothy Loubineaud, die in Salt Lake City alles en iedereen verraste met een wereldrecord op de 5.000 meter.

Startlijst teamsprint vrouwen

De teamsprints zijn het toetje in Thialf. Waar sommige van hen op de 500 meter nog tegen elkaar zullen strijden, zullen Boersma, Fledderus, Kok en Isabel Grevelt samen voor het goud strijden tijdens de teamsprint bij de vrouwen. Zij komen als laatste in actie.

Startlijst teamsprint mannen

Bij de mannen zullen De Boo, Stefan Westenbroek, Tim Prins en Serge Yoro in actie komen bij de teamsprint. Ook zij komen als laatste in actie.

Uitslag 500 meter vrouwen

