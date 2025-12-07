De World Cup schaatsen in Heerenveen komt ten einde met een niet-olympisch onderdeel. De teamsprint is de slotafstand op de slotdag in Thialf, die nog een sensatie opleverde. Jorrit Bergsma pakte op sensationele wijze goud op de mass start. Goud was er ook voor Femke Kok op 'haar' 500 meter. Volg de laatste afstanden van de World Cup in Heerenveen hieronder live.

Nadat de B-groepen zondagochtend aan de beurt waren, is nu ook de A-groep op zijn einde. Na de 500 meters en de mass starts is het nu de beurt aan de teamsprint. Bij de mannen rijdt Jenning de Boo de pest uit zijn lijf na zijn verloren baanrecord. Bij de vrouwen komt er geen van de regerend wereldkampioene op de baan.

Live teamsprint vrouwen

Anna Boersma, Marrit Fledderus en Femke Kok zullen samen voor het goud strijden tijdens de teamsprint bij de vrouwen. Zij komen als laatste in actie. Nederland is regerend wereldkampioen op het onderdeel, dat niet-olympisch is. Jutta Leerdam, Angel Daleman en Suzanne Schulting pakten op de WK afstanden in Hamar goud.

Live teamsprint mannen

Bij de mannen zullen De Boo, Stefan Westenbroek en Tim Prins in actie komen bij de teamsprint. Ook zij komen als laatste in actie.

Uitslag mass start vrouwen

Uitslag mass start mannen

Rare actie Joep Wennemars

Joep Wennemars reed een opvallende 500 meter bij de mannen, want hij startte alleen en maakte daarna zijn 500 meter niet af. Datzelfde deed Erin Jackson bij de vrouwen. Ook zij kampt met een blessure.

Uitslag 500 meter vrouwen

Uitslag 500 meter mannen

