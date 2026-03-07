De WK allround is in Thialf in volle gang en na de eerste dag is er nog werk aan de winkel voor de Nederlandse vrouwen om de titel te bemachtigen. Joy Beune en Marijke Groenewoud gaan opnieuw de strijd met elkaar aan. Bekijk hier de volledige loting.

Na de eerste twee afstanden, de 500 en 3000 meter, wordt het klassement aangevoerd door de Japanse topschaatsster Miho Takagi en de Noorse Ragne Wiklund. Beiden hebben een totaalaantal van 78.311 punten. De twee nemen het zondag op de 1500 meter tegen elkaar op in de laatste rit.

De Nederlandse vrouwen zitten hen op de hielen. Groenewoud staat op plek drie, gevolgd door Beune en Rijpma-de Jong. Zij zullen op dag twee dus nog het beste uit zichzelf moeten halen om in de prijzen te vallen in Thialf.

Nederlandse clash

Groenewoud en Beune nemen het in de voorlaatste rit op de 1500 meter tegen elkaar op. Ze streden ook al tegen elkaar op de 3000 meter en toen was de schaatsster van Team Albert-Heijn Zaanlander de snelste. Beune klaagde over het ijs en haar rit viel enigszins tegen, maar de 1500 is haar specialiteit. Wellicht kan ze daar wat tijd goedmaken in het klassement.

Olympisch kampioene Rijpma-de Jong neemt het in rit 9 van de 1500 meter op tegen de Italiaanse Francesca Lollobrigida. Ze start in de binnenbaan.

5000 meter

De WK allround wordt bij de vrouwen afgesloten met de 5000 meter. De loting daarvoor wordt pas na de 1500 meter bekend en is gebaseerd op het klassement na de eerste drie onderdelen. Er doen acht vrouwen mee aan de slotafstand.

Aanwijsplek

De drie Nederlandse schaatssters hoefden zich niet te kwalificeren voor dit wereldkampioenschap allround. De KNSB wees Beune, Rijpma-de Jong en Groenewoud een paar dagen voor de NK allround aan. Daardoor was er voor de winnares van dat Nederlands kampioenschap geen plek op de WK allround, want drie deelnemers per land is het maximum.