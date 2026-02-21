Gerard van Velde (54) is een absolute kampioenenmaker gebleken. De olympisch kampioen op de 1000 meter van 2002 coachte tijdens de Winterspelen in Milaan zijn pupillen Femke Kok en Antoinette Rijpma-de Jong naar het goud. En er ligt nog veel meer in het verschiet. Zijn eigen kinderen blijken ook talent voor de schaatssport te hebben.

"Gerard is wel de grootste topcoach op deze Spelen qua medailles", trapt Timmer in Sportnieuws.nl Dromen van Goud af. Van Velde heeft de afgelopen jaren de nodige kampioenen voortgebracht. Eerder maakte hij Kok en Jenning de Boo al wereldkampioen op de 500 meter, nu in Milaan kwamen daar ook de nodige olympische medailles bij.

Zo veroverde Kok het goud op de 500 meter en zilver op de 1000 meter. De Boo was goed voor twee keer zilver (500 en 1000 meter) en Rijpma-de Jong greep verrassend de olympische titel op de 1500 meter. Ook pakte zij samen met Joy Beune en Marijke Groenewoud nog het zilver op de ploegenachtervolging.

Van Velde weet wat het is om olympisch kampioen te worden. Hij zegevierde in 2002 in Salt Lake City op de olympische 1000 meter. Dat deed Van Velde destijds in een wereldrecord (1.07,18). Tegenwoordig is de mondiale toptijd op de 1000 meter in handen van Jordan Stolz. Hij schaatste in 2024 in Salt Lake City naar 1.05,37.

Van Velde is inmiddels sinds 2018 coach van én drijvende kracht achter Team Reggeborgh. Ook hebben zijn eigen kinderen het nodige talent voor schaatsen. "Zijn zoon Justin komt er ook aan", weet Timmer te melden. "Hij is nu een jaar of vijftien, geloof ik. Dat is natuurlijk wel grappig. Dan heb je straks Joep Wennemars tegen Justin van Velde. Hun papa's hebben natuurlijk ook met elkaar gestreden. Dat zou wel leuk zijn."

Erben Wennemars was in 2002 getuige van de olympische titel van Van Velde. Zelf eindigde hij op die bewuste 1000 meter namelijk als vijfde. Jan Bos greep in Salt Lake City het zilver. Wie weet wordt over vier of acht jaar een nieuw hoofdstuk aan de rivaliteit tussen Van Velde en Wennemars toegevoegd.

Van Velde verliet overigens al voor de sluitingsceremonie de Winterspelen in Milaan. Daar had hij een goede reden voor, aangezien zijn zoons Justin en Jesse zich zondag in Thialf hopen te kwalificeren voor het NK junioren. "Daar moet ik dus ook zijn. Dat NK is over twee weken. Daarom ga ik terug", vertelde hij tegenover De Telegraaf.

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.