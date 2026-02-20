Gerard van Velde is na de gouden plak voor Antoinette Rijpma-de Jong een van de meest succesvolle schaatscoaches van deze Olympische Spelen. Het goud dat zijn pupil pakte op de 1500 meter was voor hem wel een van de meest onverwachtse. Maar zoals Van Velde zelf zegt: 'Goud overkomt je'.

Succescoach Van Velde was al vaak blij te zien deze Olympische Spelen, maar na de gouden plak van Rijpma-de Jong was hij eerder sprakeloos. "Je hoopt het, je droomt het en dan komt het nog uit ook", zei hij tegen Sportnieuws.nl in Milaan.

"Ik had gehoopt op een medaille. Ik had dit niet verwacht. Ik dacht dat Miho Takagi in de 1:53 zou rijden. De tijden waren eigenlijk te langzaam. Femke Kok had een hele uitdagende rit. We dachten dat het ijs niet zo goed was. Maar het bleek een hele taaie tijd te zijn van Kok", zo analyseert hij de racee.

Bron: HBO MAX/Eurosport.

Over de rit van winnares Antoinette Rijpma-de Jong zegt hij: "We hadden afgesproken dat ze mee zou gaan met Brittany Bowe. Dat lukte heel aardig. De afstand tussen haar en Bowe bleef acceptabel. We wisten dat ze in de laatste ronde zou komen en dat gebeurde ook. Ze heeft in de laatste 150 meter het verschil gemaakt. De allrounders doen het hier."

'Goud overkomt je'

Voor Van Velde is het duidelijk na de race van Rijpma-de Jong: goud, dat overkomt je. "Dit is super bijzonder, met zo veel concurrentie hier ook. Je moet je hier al zien te plaatsen. Goud overkomt je en dit is haar gewoon overkomen. De race was zeker niet perfect, maar je zag dat iedereen ervoor moest knokken om die snelheid hoog te houden."

Ten slotte spreekt hij nog een dankwoord uit aan Rijpma-de Jong die volgens hem een van de ideale atleten is om te trainen. "Ze is echt een knokker en een doorzetter. Ze wil altijd trainen en je moet haar eerder tegenhouden dan motiveren. Het is echt een klasbak en ik ben superblij voor haar. Echt geweldig. Het is heel onwerkelijk, ook voor mij. Ik had deze echt niet van tevoren zien aankomen."