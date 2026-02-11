De derde medaille voor Nederland op de Olympische Spelen is binnen dankzij Jenning de Boo. De Nederlandse topschaatser maakte het Jordan Stolz lastig op de 1000 meter en hield daar een uitstekende tweede plaats aan over. De Boo kan ook op complimenten rekenen van schaatslegende Marianne Timmer.

"Wat een mooie rit", vertelt ze meteen na afloop aan Sportnieuws.nl. De Boo reed het merendeel van de rit voor Stolz en dat maakte veel indruk op de drievoudig olympisch kampioene. "Dat je denkt: wow wat gaat dit hard. Maar Stolz blijft zijn eigen rit rijden. Dat is wel knap. Dan zie je dat hij in de laatste ronde toch iets meer inhoud heeft." Uiteindelijk slokte Stolz de Nederlander op en ging hij er in de laatste bocht ruimschoots voorbij.

Grote klasse van Jenning de Boo

"In het begin heeft Jenning misschien iets geforceerd, waardoor hij aan het einde iets tekortkomt", denkt Timmer. "Maar wat een mooie rit en wat een wat snelle tijden." De voormalig topschaatsster denkt dus ook dat de sprinter kan leven met een tweede plaats. "Hij is wel waarde geklopt door Stolz. Maar wat een mooie rit, ook van Jenning. Grote klasse en onder druk gepresteerd. Alleen een kleine misser bij de start. Deze jongen kan terugkijken op heel goede rit. Hij heeft niks laten liggen en is er vol voor gegaan. Hij heeft niet getwijfeld. Je ziet wel waar het schip strandt. Dit is pur sang topsport."

De Boo zelf was inderdaad zielsgelukkig met zilver op zijn eerste olympische race. Hij vond dat hij nagenoeg een perfecte race reed, maar simpelweg niet was opgewassen tegen Stolz. "Ik ben heel tevreden, dit is mijn debuut en dat ik meteen een medaille mee naar huis mag nemen is bijzonder. Ik vind het een geslaagde dag. Dit was het maximaal haalbare."

