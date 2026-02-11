Jenning de Boo bezorgde Nederland woensdag op de 1000 meter de derde medaille van de Olympische Winterspelen. De Nederlander kon topfavoriet Jordan Stolz niet verslaan, maar hield wel een mooie zilveren plak over aan zijn race. De Boo was na afloop dan ook erg tevreden.

De Boo lag na 600 meter nog voor op Stolz in het directe duel met de Amerikaan, maar in de slotronde werd het verschil gemaakt. "Hij was vandaag de betere man, daar ben ik realistisch genoeg voor", concludeerde de Nederlander na de race bij de NOS.

'Maximaal haalbare'

De zilveren medaillewinnaar reed een erg sterke race, maar de start verliep niet helemaal vlekkeloos: "De opening was super goed, maar had sneller gekund. Ik had een misser bij de start. Ik kan er niks meer aan doen en wil er niet meer aan denken, maar het was niet de perfecte race. Ik zei gisteren dat ik die nodig had. Die heb ik niet laten zien, maar ik kwam wel dichtbij. Dit is wat ik moest doen, alleen hij was gewoon echt beter vandaag, daar kan ik niet omheen."

Voor De Boo was het zijn olympische debuut en hij hield daar meteen eremetaal aan over: "Ik ben heel tevreden, dit is mijn debuut en dat ik meteen een medaille mee naar huis mag nemen, is bijzonder. Ik vind het een geslaagde dag. Dit was het maximaal haalbare."

Incident met Wennemars

De Boo was de enige Nederlander op het podium, maar dat had anders kunnen zijn als Joep Wennemars in zijn race niet gehinderd zou zijn. "Dat vond ik wel heel zuur om te zien. Ik spreek Joep niet heel veel, dat is helaas niet zo, maar dat doet wel wat met je als sporter", liet De Boo zijn licht schijnen op dat incident.

Op het moment dat Wennemars reed, was De Boo zich aan het voorbereiden op zijn eigen race en dus was het zaak om de focus niet te verliezen: "Ik probeerde me er heel erg op in te stellen dat het mij niet zou afleiden en dat is gelukt, maar ik kan me niet voorstellen hoe hij zich moet voelen."

500 meter

De Boo is nog niet klaar in Milaan, want hij rijdt later nog de 500 meter en ook daar doet hij mee om de medailles. "Dit geeft vertrouwen richting zo'n race. Ik ben wereldkampioen op de 500 meter dus ik hoop mooie dingen te laten zien."