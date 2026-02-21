De oogst is fraai voor Team Reggeborgh na de Olympische Winterspelen: twee keer goud, vier keer zilver en één keer brons. Gerard van Velde is de bedenker van de succesformule. De olympisch kampioen van 2002 op de 1000 meter kan rekenen op veel bewondering van generatiegenoot Marianne Timmer.

Van Velde heeft met Femke Kok en Antoinette Rijpma-de Jong twee olympisch kampioenen in huis. Zij veroverden beiden ook twee keer zilver. Dat deed Jenning de Boo zelfs tweemaal en brons was er voor schaatsveteraan Kjeld Nuis. "Hij is kampioenenmaker hier in Milaan", trapt presentator Aron Kleeven het onderwerp af in Sportnieuws.nl Dromen van Goud. Timmer: "Wij zijn samen opgegroeid. Ik zei tegen hem: 'Jij hebt een fantastische Spelen, jouw beste ooit'. Gerard had zijn vader aan de lijn en die zei dat het niet beter wordt dan dit."

'Heel bescheiden' Gerard van Velde pakt uit

"Gerard heeft een fantastische Olympische Spelen. Hij is ook heel bescheiden, je ziet hem niet veel op de voorgrond. Hij zegt altijd 'het team'", stelt Timmer. Juist toen het slecht ging, bleef Van Velde er voor zijn team, in de zoektocht naar sponsoren. "Nu hebben ze een hele mooie sponsor en dan zie je dat je kan doorontwikkelen. Een goede staf om hem heen en dan ga je shinen. Met een beetje geluk, zei hij wel. Maar het kwartje valt gewoon nu. Hij heeft dat absoluut afgedwongen."

Timmer weet als geen ander wat de kracht van Van Velde is. "Hij is heel erg op de mens, om de mens completer te maken", beargumenteert ze. Ook is de coach bezig met het doorontwikkelen van zijn pupillen. "Technisch is hij echt wel heel erg bezig om zuinig te schaatsen. En ik denk een goede sfeer in de ploeg. Hij is wel heel compleet, daarin is hij in gegroeid. Prachtig om te zien."

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.