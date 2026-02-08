Na een 3000 meter vrouwen zonder medailles is het voor Nederland zondag aan de mannen. Op de 5000 meter zou goud, zilver of brons een stunt zijn van een van onze landgenoten. Schaatsicoon Marianne Timmer kijkt in Sportnieuws.nl Dromen van Goud vooruit.

Marcel Bosker, Stijn van de Bunt en Chris Huizinga zijn de Nederlanders die jagen op eremetaal. Bosker (rit 1) en Van de Bunt (rit 2) komen al heel vroeg in actie, terwijl Huizinga (rit 6) meteen na de dweil het ijs op mag.

Timmer voorspelde voorafgaand aan de Spelen een bronzen plak voor Van de Bunt. "Ook zondag wordt een mega gekke rit, na de dweil beginnen écht de ritten", verwacht ze. De favorieten als Sander Eitrem, Davide Ghiotto, Casey Dawson, Ted-Jan Bloemen, Metodej Jilek en Timothy Loubineaud zitten allemaal in de laatste paar ritten.

Daarvoor moeten de Nederlanders dus hopen op een topdag en een uitmuntende tijd. "Onze Nederlanders gaan een tijd neerzetten, daarna hebben we Ghiotto, Eitrem, Jilek... Het wordt een dolle rit weer. Ik heb geen idee wie 'm gaat pakken", zo geeft Timmer eerlijk toe. Wel denkt ze dat Eitrem, die twee weken geleden een wereldrecord reed, ook op het podium gaat eindigen.

Wie weet werkt het Italiaanse thuisvoordeel weer net zo goed als bij de vrouwen, toen Francesca Lollobrigida zaterdag stuntte met goud op de 3000 meter, Daar zullen Ghiotto en Michele Malfatti in elk geval op hopen. "Als die weer zo gek gaan doen dan is het ook weer een extra boost voor de Italianen. Het wordt gewoon weer een te gekke dag", zo besluit Timmer.

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud met drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer.