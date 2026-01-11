Anna Boersma reisde als enige Nederlandse olympiër dit weekend af naar Polen voor de EK afstanden. De schaatsster zou daar twee individuele afstanden rijden, maar meldde zich uiteindelijk toch af voor de 1000 meter van zondag. Een landgenote verving haar, maar werd door de late afmelding van Boersma opgezadeld met een probleem.

Boersma koos er in tegenstelling tot de andere 17 schaatsers die volgende maand aan de Spelen meedoen voor om wel acte de présence te geven in Tomaszow Mazowiecki. Ze was zaterdag dan ook één van de topfavorieten voor de 500 meter, de afstand die ze in Milaan zal rijden, maar Boersma kwam niet verder dan een teleurstellende zesde plek.

Ze kreeg een dag later de kans om zich te revancheren op de 1000 meter, maar dat kwam er nooit van. Boersma meldde zich namelijk op het laatste moment af. Daardoor kreeg Isabel Grevelt goed nieuws, want zij werd de vervangster van haar landgenote. Grevelt begon echter wel met een groot nadeel aan de 1000 meter, want doordat Boersma zich pas vlak voor de race afmeldde, moest ze al in de allereerste rit zonder tegenstander starten.

Late afmelding zit Grevelt dwars

NOS-analist Erben Wennemars legde uit waar dat door kwam: "Wat jammer is, is dat Anna Boersma pas op het laatste moment haar startbewijs heeft ingeleverd. Dat betekent dat Isabel Grevelt in rit 1 zit. Helemaal alleen. Anders had ze in een andere lotingsgroep gezeten en had ze gewoon in één van de laatste ritten gezeten."

Wennemars begreep dat Boersma zich na haar mindere 500 meter terugtrok, maar vond dat de timing beter had gekund: "Het is wel jammer dat je het pas voor de wedstrijd doet, want het gaat ten koste van een mooie loting van Grevelt. Laten we hopen dat ze niet op een paar honderdsten tweede wordt."

Vrees komt bijna uit

De vrees van Wennemars kwam bijna uit, want Grevelt stond lange tijd tweede achter landgenote Chloé Hoogendoorn met een achterstand van 0,03 seconden. In de slotrit was de Tsjechische Nikola Zdrahalova echter nog een stuk sneller dan de Nederlandse vrouwen en zij pakte dus het goud.

Grevelt hield dus wel een bronzen plak over aan de 1000 meter en dat was haar tweede van dit weekend na die op de 500 meter. Zelf leek ze er overigens niet mee te zitten dat ze zo vroeg startte, al kon ze er niet omheen dat het een nadeel was: "Het is niet ideel, want je mist rijwind. Maar aan de andere kant kon ik wel een tijd neerzetten waar de anderen zich dan op stukbijten."

