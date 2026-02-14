Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud hebben zaterdag de halve finales van de ploegenachtervolging bereikt. De schaatssters hadden veel last van zenuwen en dat werd hen bijna fataal in de kwartfinale.

"Ik stond een beetje stijf van de zenuwen", is de eerste reactie van Beune na afloop van de race bij NOS. Nederland werd derde in de kwartfinale en neemt het daardoor op tegen Japan in de halve eindstrijd. Het leek nog bijna mis te gaan toen de schaatsster van Team IKO-X2O een misslag maakte, maar gelukkig wist ze zich te herpakken en ging ze niet onderuit.

'Ik was zó blij dat Joy bleef staan'

Ze krijgt de vraag of haar misslag ook het gevolg was van de spanning. "Nee, dat was Antoinette die op mijn schaats stond", aldus Beune met een knipoog. "Mijn zenuwen waren dat", haakt Rijpma-de Jong in.

"In de training ging het echt super goed, maar het is toch weer de eerste wedstrijd en je wil het graag goed doen", legt ze uit. "Dan hang ik net met mijn heup iets de bocht uit en merk ik dat ik iets te laat ben. Je zit zo dicht op elkaar, dat je meteen tegen elkaar aankomt. Ik was zó blij dat Joy bleef staan."

Verbeteren

"Maar met zo'n rit, met wat foutjes en wat spanning, zijn we hier derde. Ik denk dat dat best een goede uitgangspositie is naar de halve finale", vervolgt ze. Het plan voor komende dinsdag is duidelijk. "We zitten gewoon bij de eerste vier dus we gaan gewoon de halve finales rijden, die winnen van Japan en dan gaan we naar de finale en dan komt het allemaal goed", zegt Beune met een lach.

"Ik ga even oefenen op m'n starts, want dat was ook niet top. Maar dat komt echt wel goed. Daar valt zeker nog wat tijd te halen. We gaan nu de puntjes op de i zetten voor dinsdag", vertelt Beune. Groenewoud sluit zich daarbij aan. "De kop is eraf en ik denk dat het alleen maar beter kan."