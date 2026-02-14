Nederland plaatste zich voor de halve finales van de ploegenachtervolging, maar tevreden waren de vrouwen allerminst. Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud reden de derde tijd. En dat terwijl ze hoopten zich als snelsten te plaatsen. Irene Schouten en Erben Wennemars waren dan ook niet bepaald tevreden.

De twee zagen dat Nederland in de kwartfinale afrekende met het gevallen Kazachstan, maar niet de snelste tijd noteerde. Japan en Canada doken in de ritten daarna onder de tijd. Daardoor eindigde Nederland als derde en treft het in de halve finale het ijzersterke Japan van kopvrouw Miho Takagi.

Moeilijke halve finale wacht

Dat is volgens Wennemars niet gunstig, zo stelt hij bij de NOS. "Je wil niet tegen Canada, niet tegen Japan. Dan had je moeten winnen. Het wordt een heel moeilijke halve finale. Het wordt spannend, spannender dan wij gedacht hadden."

Toch houdt Schouten nog hoop, want er viel het een en ander te verbeteren. "Bij Canada, Japan en Nederland waren alle drie de ritten niet vlekkeloos." De drievoudig olympisch kampioene weet wel waar de kansen liggen. "Als je kijkt naar Joy, Antoinette en Marijke: ze kunnen gewoon hard starten." Dat viel tijdens deze kwartfinale tegen, zeker in verhouding met Japan. "Zij pakken meer dan een halve seconde, dat is best wel veel", vindt Wennemars.

Het einde moet harder

Er is dus werk aan de winkel, want Wennemars zag nog een verbetering. "Het einde hield niet over... De rondetijden van Nederland liepen harder op. Het is goed, het was prima. De opdracht was bij de eerste vier eindigen en dat hebben ze gedaan. Maar dit is nog niet de race waar ze olympisch kampioen mee gaan worden."

Dinsdag wordt de ploegenachtervolging hervat met de halve finales en de finale. Nederland treft dus Japan, de andere halve eindstrijd gaat tussen Canada en de Verenigde Staten.