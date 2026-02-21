Marijke Groenewoud heeft een prachtige olympische titel gepakt op de mass start tijdens de Winterspelen in Milaan. De schaatsster stelde eerder in het toernooi nog teleur op individuele afstanden, maar heeft nu toch een gouden plak om haar nek hangen. Volgens schaatsicoon Marianne Timmer is die heel erg welkom.

"Deze is wel heel zoet", begint Timmer in gesprek met Sportnieuws.nl. "Marijke heeft zich geplaatst voor de meeste afstanden op de Spelen, maar heeft niet de vorm kunnen krijgen en heeft niet laten zien wat ze echt in huis heeft. Dan is deze meer dan welkom."

Groenewoud reed al de 3000, 5000 en 1500 meter in Milaan, maar deed daar niet mee in de strijd om de medailles. Op de ploegenachtervolging won ze wel zilver met Antoinette Rijpma-de Jong en Joy Beune. Door haar teleurstellende resultaten ontstond er ook veel ophef over haar deelname aan de 1500 meter, terwijl regerend wereldkampioene Beune daar ontbrak. Er werd zelfs geopperd dat Groenewoud haar plek zou moeten afstaan.

'Geduwd en getrokken'

Maar nu heeft ze toch een welverdiende olympische titel op zak, na een geweldige rit. "Er werd geduwd en getrokken, af en toe werd er geslagen leek het wel", zegt de ex-schaatsster over de strijd. Ze kreeg hulp van Bente Kerkhoff. "Die heeft ook hier en daar aan kop werk gedaan, ook af en toe wat afgeremd. Marijke heeft zich wel echt gespaard en toen in een keer ging de gaskraan open en weg was ze . Ze was ook niet meer terug te halen", aldus Timmer.

'Dit maakt veel goed'

De gouden plak zal haar eerdere ritten vast doen vergeten. "Dit maakt voor haar heel veel goed. In tegenstelling tot Beune met zilver op de ploegenachtervolging. Deze voor Marijke maakt de hele Spelen weer goed. Ze heeft veel meer in haar mars dan ze heeft laten zien, maar dat kwam er niet uit.", zegt Timmer.

Maar op de mass start wist ze zich helemaal te herpakken. "Ik denk dat ze hier ook echt het vertrouwen in heeft. Ze wilde deze heel graag hebben." De individuele afstanden zijn volgens drievoudig olympisch kampioene 'veel naakter'. "Dan sta je zelf aan de start. Die tijd die liegt niet en dan moet het allemaal goed vallen. Hier [bij de mass start, red.] heb je hier en daar nog wat speling."

