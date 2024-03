Ploeggenoten stonden Joy Beune hoofdschuddend op te wachten: 'En toen moesten ze heel hard lachen'

Joy Beune werd zondagmiddag tot wereldkampioene allround gekroond, nadat zij liefst drie van de vier afstanden op haar naam zette. Van te voren had de topschaatsster al heel bewust haar nagels goud laten lakken. Tot hilariteit van haar ploeggenoten.

"Ik wist niet dat ik deze tijd kon rijden, maar ik wist wel dat ik goed was", zei Beune op zaterdag bij de NOS na haar 3:55.72 op de 3000 meter. Daarmee bleef ze twee seconden voor op nummer twee Marijke Groenewoud, die op zaterdag wel aan de leiding ging in het algemeen klassement . " Ik wist dat ik superfit uit Calgary was gekomen, maar verbaas mezelf wel."

"Dit is een mooi begin van het toernooi", aldus Beune. "Als ik dit kan op de drie kilometer kan, komt er denk ik een goede vijf aan. Een goede nacht en dan op naar morgen." En zo bleek. Beune won de 1500 meter in een baanrecord en pakte ook de zege op de 5000 meter.

Vooraf voorzag Beune al een compleet Nederlands podium bij de vrouwen op de WK allround. "Een, twee, drie zou leuk zijn, had ik ook voorspeld. Op welke plek ik zelf zou komen, durfde ik niet te voorspellen." Uiteindelijk werd dat dus goud. Het zilver was voor Marijke Groenewoud, Antoinette Rijpma-de Jong completeerde het podium.

Haar opvallende nagellak leek vooraf haar plannen al duidelijk te maken, zo viel ook oud-schaatser Martin Hersman op: "Dan heb je lef. Wat een zelfvertrouwen straalt zij nu uit." Zelf zei Beune later over die nagellak bij de NOS: " Ik heb het gemanifesteerd, ik dacht: laat ik iets eraan doen. Vandaar de kleur goud. Ik ging alleen maar voor goud. Ik vond het wel een risico om te doen, alleen ik vond het ook wel weer een lachtertje."

Maandagavond bij Humberto gaf Beune wat meer details: "Ik ben zelf naar een dorpje gereden, een stukje verderop. Naar een nagelsalonnetje. En toen zei ik: 'Ik wil graag die kleur'. Goud. Die man keek me al een beetje raar aan. Ik kwam daarna terug in het hotel bij mijn ploeggenoten en zei 'kijk wat ik heb gedaan'."

"Ze moesten allemaal heel hard lachen", vertelde Beune. "Ze schudden hun hoofd en zeiden 'dat kan alleen jij doen'. Ik moet het manifesteren, zei ik." Op jongere leeftijd was dit niet bij haar opgekomen, erkende de Overijsselse. "Dit is misschien wel de eerste keer dat ik zoiets zou doen."