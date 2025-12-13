Marijke Groenewoud won zaterdag goud op de 3000 meter bij de World Cup in Hamar. Een mooie opsteker voor de schaatsster, die in het olympisch seizoen nog wist uit te blinken op deze afstand. "Er zit wel weer een stijgende lijn in."

Het was de eerste zege van Groenewoud op de 3000 meter bij een World Cup. Ze reed een tijd van 4:00.95. "Wel heel lekker deze", zegt ze bij NOS. Ze begon snel, maar haar rondetijden liepen richting het einde wat op. Daar is dus nog wat verbetering te behalen. "Maar het was echt wel weer een prima rit. Het is mijn tweede tijd van het seizoen, harder dan in Salt Lake City en Calgary. Er zit wel weer een stijgende lijn in."

Die matige prestaties in Noord-Amerika waren niet zorgwekkend voor Groenewoud. "Maar je krijgt er ook zeker geen vertrouwen van. Ik weet dat wij toewerken naar het OKT en dat probeer ik dan vast te houden. Daar heb ik alle vertrouwen in, in die lijn."

Stijgende lijn

"Ik heb nu wel het gevoel dat ik elke week beter word", is de schaatsster van Team AH-Zaanlander optimistisch. Bij het olympisch kwalificatietoernooi zal ze wel weer concurrentie krijgen van Joy Beune, die de World Cup in Hamar oversloeg. "Ik denk dat ik zeker een kans maak om haar te verslaan als ik kan doorbouwen op de vorm die ik nu heb."

Ook analist en oud-topschaatsster Ireen Wüst ziet dat Groenewoud een 'stijgende lijn' laat zien. "Het lijkt er nu op dat alle puzzelstukjes in elkaar gaan plek vallen", zegt zij.

