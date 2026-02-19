Het is de vraag die al dagenlang boven de 1500 meter voor vrouwen hangt: neemt Joy Beune het plekje van Marijke Groenewoud over? Eerstgenoemde is wereldkampioene op die afstand en won dit seizoen alle World Cups, maar plaatste zich niet via het OKT. Dat terwijl Groenewoud worstelt met haar vorm op de Spelen. Haar coach Jillert Anema verschaft nu duidelijkheid.

Terug naar maandag 29 december 2026. In rit 8 staan Beune en Groenewoud in een rechtstreeks duel tegenover elkaar op de schaatsmijl. Kort na de start denkt Beune dat haar rits niet goed zit, waardoor ze er aan begint te friemelen. Ze mist een paar slagen, wat haar uiteindelijk zoveel energie kost dat ze tot de vierde tijd komt. Groenewoud verslaat Beune in een persoonlijk record en boekt met de verrassende Femke Kok en Antoinette Rijpma-de Jong een olympisch ticket.

Marijke Groenewoud staat ticket niet af aan Joy Beune

De ontgoocheling is groot bij Beune, die zich dus niet plaatst voor haar favoriete afstand. Een maand later op de laatste World Cup voor de Spelen bewijst ze andermaal de beste te zijn op de 1500 meter. Eenmaal aangekomen in Milaan rijdt ze net als Groenewoud de 3000 meter. Beune wordt vierde, terwijl haar landgenote niet verder komt dan de achtste plek.

Ook op de 5000 meter, waar Groenewoud invalt, geeft ze niet thuis: plek 7 (van de 12). Dus al snel wordt de vraag opgeworpen: kan wereldkampioene Beune haar ticket overnemen voor de 1500 meter? Of: moet Groenewoud haar plek afstaan aan Beune? Die laatste vraag wordt gesteld aan Groenewouds coach Jillert Anema in Clubhuis Milaan. Zijn antwoord is resoluut: "Nee."

"Ze plaatst zich gewoon. Ze was vorig jaar en dit jaar Nederlands kampioen toen iedereen aanwezig was. Ze wint drie rechtstreekse duels van Joy Beune. En dan een plek overgeven aan iemand die nog geen rit van jou gewonnen heeft? Zeg mij het maar", maakt Anema op geheel eigen wijze duidelijk.

Vorm Groenewoud

Ook laat hij zijn licht schijnen over de vorm van Groenewoud. "Dat wachten we even af. Ik weet dat ze wel in vorm is", aldus Anema, die de rol van de pers hekelt in de situatie. "Dat zijn vragen die niet verbeterend werken: 'Marijke, waarom komt het er niet uit?' Ik mag het in het midden laten (of ze in vorm is, red.)."

Wij vroegen aan onze lezers of Marijke Groenewoud haar ticket aan Joy Beune moet afstaan. Check hieronder de resultaten: