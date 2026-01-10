De EK afstanden zijn in volle gang. Dat is het laatste grote toernooi voor de Olympische Spelen - World Cups buiten beschouwing gelaten. In het Poolse Tomaszów Mazowiecki ontbreken vooral veel Nederlandse olympiërs, waardoor de EK aardig onthoofd is. Dat is terug te zien op de medaillespiegel.

Nederland wacht nog altijd op een gouden medaille. Die zat er vrijdag in op de teamsprint bij vrouwen, maar Isabel Grevelt kwam ten val. Dus viel het team ook buiten de medailles.

Bij de ploegenachtervolging voor mannen won Nederland zilver. Dat gebeurde overigens zonder het viertal dat naar de Spelen gaat. Bondscoach Rintje Ritsma was fel op de kritiek die daar op kwam. Daar reageerden schaatsiconen Mark Tuitert en Erben Wennemars op hun beurt weer op. De vrijdag eindigde met nog twee medailles: zilver voor de geplaagde Tim Prins op de 1000 meter en brons voor Sanne in 't Hof op de 3000 meter.

Nederland wacht nog altijd op goud

Ook op zaterdag kwam er geen gouden plak bij, al scheelde het niet veel. Bij de teamsprint voor mannen was het verschil extreem klein. Stefan Westenbroek, Kayo Vos en Merijn Scheperkamp kwamen twee honderdsten te kort voor de eerste plek, die naar Polen ging. Het thuisland is sowieso op dreef, met al vijf gouden plakken.

Kaja Ziomek-Nogal won de 500 meter voor landgenote Andzelika Wojcik en de Nederlandse Isabel Grevelt. Op de 5000 meter heerste vervolgens Vladimir Semirunniy. De Pool - die nog niet zeker is van de Olympische Spelen - hield huis en verpulverde het baanrecord. Op de 1500 meter voor vrouwen was er knap brons voor Chloe Hoogendoorn. Daarmee komt het aantal medailles voor Nederland op zes.

Medaillespiegel EK afstanden

Land Goud Zilver Brons Totaal 1. Polen 5 1 0 6 2. Noorwegen 2 0 2 4 3. Italië 1 1 1 3 4. Nederland 0 4 2 6 5. België 0 2 0 2 6. Tsjechië 0 1 0 1 7. Duitsland 0 0 1 1 8. Estland 0 0 1 1

