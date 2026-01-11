De Nederlandse mannen hebben op de mass start een zilveren medaille bemachtigd. Het goud op het laatste onderdeel van het toernooi ging naar olympisch kampioen Bart Swings. Bart Hoolwerf baalde dat hij het goud én de Olympische Spelen heeft misgelopen.

Bart Hoolwerf en Louis Hollaar sloten het EK af voor Nederland op de mass start. Zij maakten kans op de laatste medailles voor Nederland. Hollaar reed lang voorop en bij de eindsprint zat Hoolwerf achter de Italianen Riccardo Lorello en Andrea Giovannini.

Belg Bart Swings opende de aanval al van ver voor de finish. De olympisch kampioen op de mass start sloeg een groot gat. Hoolwerf zette de achtervolging in en kwam daarbij nog bijna ten val. Hij kon de Belg niet meer inhalen, maar pakte wel de zilveren medaille. Giovannini kwam als derde over de streep.

Misslagen

"Ik was heel dichtbij", zegt Hoolwerf na afloop. Die misslagen in de eindsprint hebben hem misschien wel het goud gekost. "Ik had in mijn hoofd: ik ga hem pakken", zegt hij over de achtervolging op Swings. "Maar op het eind van de bocht... Ja, het ijs is gewoon heel brekerig. Dat zag je bij Stefan Westenbroek ook al", die kwam ten val op de 500 meter.

"Ik wilde het té graag, dus ik trapte te hard. Ik trapte er een beetje doorheen", vervolgt Hoolwerf. "Dan kom je gewoon met minder snelheid die bocht uit. Anders had ik er misschien overheen gekund."

Hij had bij het ingaan van de sprint wel het vertrouwen dat hij nog het goud kon pakken, maar de missers kostten hem te veel tijd. "Omdat je gewoon zó graag wil. Ik wil gewoon zo graag nog een keer laten zien dat ze gewoon een foute keuze hebben gemaakt en dat ik gewoon tegen de regerend wereldkampioen (Giovannini, red.) en regerend olympisch kampioen (Swings, red.), gewoon meedoe met de besten. In de wereldbekers hebben we nog geen sprint mogen rijden en nu spelen we een keer de sprintkaart en zit ik gelijk heel dichtbij."

'Daar baal ik gewoon van'

Hij baalt nog steeds dat hij niet naar de Spelen mag. "Je werkt vier jaar keihard en mede dankzij mij staat die in de matrix op één. Volgens de kansberekening is dat de grootste kans op goud. Dan wil je die kans die je gecreëerd hebt ook gewoon benutten. Daar baal ik gewoon van."

"Ook de beredenering. Tuurlijk, Jorrit (Bergsma, red.) heeft er twee gewonnen, maar we moeten het met z'n tweeën doen. En achteraf als ik nu de redenen hoor is voor mijn gevoel mijn grootste concurrent mijn teamgenoot geweest. Met de kennis van nu had je dat misschien anders aangepakt" vervolgt hij. "Het voelt een beetje als onrecht. Tijdens het hele OKT ben ik gewoon helemaal niet genoemd. Niet voor een aanwijsplek, ook niet door de mensen in de studio. Daar baal ik gewoon van." Hij voelde zich 'gigantisch' genegeerd.

