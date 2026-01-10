Op de laatste afstand van de tweede dag is het Nederland opnieuw niet gelukt om een gouden medaille te veroveren. Wel lieten drie jonge Nederlandse vrouwen zich zien met een puike race, die voor een 21-jarige landgenote resulteerde in brons op de EK afstanden.

Ook op de schaatsmijl ontbraken een hoop toppers. Niet Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong, Marijke Groenewoud of Femke Kok waren er namens Nederland, maar een drietal relatief onbekende vrouwen. Chloé Hoogendoorn, Isabel Grevelt en Meike Veen. Hoogendoorn en Grevelt vochten al vroeg een mooi gevecht uit, dat met een sterke tijd werd gewonnen door de eerstgenoemde.

Daar beten een hoop andere vrouwen, mede door het enorme niveauverschil op deze afstand tijdens het EK, zich op stuk. Veel deelneemsters slaagden er niet in om onder de twee minuten te duiken. Meike Veen kwam met een sterkte tijd heel dicht bij Hoogendoorn, maar kwam net te kort.

Genoeg voor een sensatie en het eerste goud bleek het niet. Ragne Wiklund verbrak, net als Nikola Zdrahalova, de tijd van Hoogendoorn. Daar bleef het bij omdat enkele grote namen teleurstelden en de Belgische Isabelle van Elst onderuit ging. Een stralende Hoogendoorn bekroonde haar sterke race dus met een bronzen plak. Veen werd vierde, Grevelt zesde.

Hoogendoorn was bij de NOS natuurlijk hartstikke content met de derde plaats. "Ik ben vooral superblij. Ik heb mezelf verrast met dat ik derde wordt. Dat had ik echt niet verwacht"

Teller nu op zes medailles

Nederland won eerder al vijf medailles. Tim Prins (1500 meter), mannen teamsprint en mannen ploegenachtervolging zorgden voor zilver, Isabel Grevelt (500 meter) en Sanne in 't Hof (3000 meter) waren goed voor brons.

Nederland won eerder al vijf medailles. Tim Prins (1500 meter), mannen teamsprint en mannen ploegenachtervolging zorgden voor zilver, Isabel Grevelt (500 meter) en Sanne in 't Hof (3000 meter) waren goed voor brons.