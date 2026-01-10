Veel schaatsliefhebbers hadden Tim Prins zaterdagmiddag verwacht op de teamsprint, maar de schaatser van Team Reggeborgh was er die dag niet bij. Het trio Merijn Scheperkamp, Stefan Westenbroek en vervanger Kayo Vos kwam tot zilver op dat onderdeel en gaf na afloop wat meer uitleg over de absentie van de veelbesproken Prins.

Die werd vrijdag nog tweede op de 1000 meter, maar klaagde toen al over een gebrek aan frisheid. Na de race leek hij ook behoorlijk stuk te zitten. Normaal gesproken zou hij rijden op de teamsprint, maar in plaats van Prins stond nu Vos aan de start. Het gelegenheidstrio kwam tot een tweede plaats, op 0,02 van winnaar Polen.

Na de race stond het trio de NOS te woord. Uiteraard kwam het ontbreken van Prins daar ook ter sprake. Scheperkamp, die op Prins' plek de slotronde reed, verklaarde de absentie. "Tim meldde zich gisteren af. Hij is nog moe van het verwerken van het OKT, morgen heeft hij ook nog twee afstanden. Een logische beslissing van hem, denk ik." Prins leek zich op het OKT te plaatsen voor de Spelen, maar omdat Marcel Bosker een aanwijsplek kreeg ging zijn olympisch droom in rook op.

Drukke periode voor Tim Prins

Er kwam dus heel veel op hem af. Zijn collega's vinden het niet zo raar dat Prins zich dus even terugtrekt. Dat had wel een onhandig gevolg. "We hebben net voor het eerst met elkaar op het ijs gestaan", glimlacht Scheperkamp. "Die wissel heb ik nog nooit gedaan, heeft Kayo nog nooit gedaan. Dan is het tijdens het rijden het wel even wennen."

Westenbroek was zodoende wel content met de tweede plaats en vond dat hij, Scheperkamp en Vos een goede race hebben gereden. "Vanochtend hebben we voor het eerst getraind, we hebben nog nooit achter elkaar aan geschaatst. Natuurlijk is tweehonderdste zuur, maar ik denk dat we het gewoon goed hebben gedaan."

Vervanger Vos vond het leuk

Vos was de eerste reserve, maar moest dus op zijn eerste internationale toernooi in actie komen. "Prins was wat ziekig geworden. Daarvoor kwam ik in de plaats, dat hoorde ik gisterenavond om half twaalf. Dus het was wat last-minute, maar ik vond het leuk om te doen dus ik was blij dat ik het plekje over mocht pakken."

Ook hij baalt van het feit dat de race net geen goud opleverde, maar zo gek is dat volgens mij ook niet. "We zijn een half uurtje geleden begonnen met trainen. Dus, voor wat we hebben gedaan ben ik heel blij."

