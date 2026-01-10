Rintje Ritsma was de afgelopen periode onderwerp van gesprek in schaatsminnend Nederland. De bondscoach van de schaatsers wilde Marcel Bosker mee hebben voor de ploegenachtervolging bij de Olympische Spelen. Dat kostte Tim Prins een ticket voor Milaan. Op de EK afstanden werd Ritsma geconfronteerd met het feit dat de vier rijders van de ploegenachtervolging er niet zijn. Dat leverde een pittige reactie op.

Voor de EK in Polen nam Ritsma zijn rijders van Milaan niet mee. Stijn van de Bunt, Chris Huizinga, Marcel Bosker en Jorrit Bergsma zitten in Nederland, terwijl gelegenheidstrio Louis Hollaar, Wisse Slendebroek en Kars Jansman zilver won in Tomaszow Mazowiecki.

"De jongens reden goed. Ze hebben een paar keer kunnen oefenen en trainen. We zijn tot deze volgorde gekomen en dat blijkt goed te werken", vertelt Ritsma na afloop.

Hoofdmacht blijft thuis

De verslaggever van de NOS wil weten waarom het viertal dat naar de Olympische Spelen gaat er niet is. "Vind je dat ze hier moeten rijden? Als jullie ze niet zo afbrandden, dan had het ook wel gekund", zegt Ritsma met een grote grijns op zijn gelaat. "Als we niet trainen, dan rijden we alleen wedstrijden. En nou gaan we trainen en dan ligt het weer aan dat we geen wedstrijden hebben… Die jongens kunnen het in principe al niet goed doen."

Volgens Ritsma moet het viertal in bescherming worden genomen. "Wij zijn een beetje klaar met riooljournalistiek. Want op een gegeven moment is het alleen maar de ploegenachtervolging afbranden. Dat is gewoon niet terecht", is de bondscoach van mening.

Vertrouwen in ploegenachtervolging

"Wij rijden ook nog wedstrijden. De ploeg is eigenlijk net bekend. Ik vind dat we Stijn (van de Bunt, red.) hier niet meteen voor de leeuwen moeten gooien. Want dan zitten jullie er echt bovenop. Dat ga ik voorkomen, dat wil ik niet", gaat hij verder. "Er zijn individuele routes. Dat is lastig om de ploegenachtervolging in te passen. Waar het kan zoeken de jongens elkaar op om te trainen."

Ritsma zegt dat er nog een aantal trainingen voor de ploegenachtervolging komen, om de puntjes op de i te zetten. "Ik heb daar vertrouwen in. En ik hoop dat de rest daar ook vertrouwen in krijgt. Dan bedoel ik met name de journalisten, de NOS en noem het allemaal maar op", snauwt hij. "En Tim Prins", merkt de verslaggever op. "Tim Prins niet. Maar dat is niet aan mij hè. Voor mij is die keuze gemaakt en daar hoeven we niet op door te blijven bomen", bijt Ritsma van zich af.

