Medaillespiegel EK shorttrack

In Tilburg werden dit weekend de EK shorttrack gehouden en dat werd tot grote vreugde van het thuispubliek een Nederlands feestje. Onze landgenoten lieten bijna niet liggen en pakte dan ook veruit de meeste medailles. Nederland eindigt daarmee ruim bovenaan op de medaillespiegel.

De EK shorttrack zijn in een olympisch seizoen natuurlijk minder belangrijk dan normaal, maar de Nederlandse ploeg liet in Tilburg zien dat het met de vorm wel goed zit voor de Spelen van volgende maand. Van de olympiërs ontbraken enkel Suzanne Schulting en Daan Kos.

Schulting kwam de afgelopen jaren niet uit als shorttrackster, maar besloot begin deze maand toch weer een keer mee te doen aan de Nederlandse kampipoenschappen. Ze maakte daar dusdanig veel indruk dat ze door de selectiecommissie van de KNSB werd toegevoegd aan de olympische selectie. Dat leverde flink wat gedoe op, want Diede van Oorschot werd het kind van de rekening. Zij reed wel de EK in Tilburg, omdat het toernooi niet in de voorbereiding van Schulting voor de Spelen paste.

Velzeboer en Van 't Wout stelen de show

Zonder Schulting bleek Nederland op eenzame hoogte te staan. Xandra Velzeboer en Jens van 't Wout waren de gouddelvers van dit toernooi. Zij waren samen namelijk betrokken bij alle gouden plakken van Nederland en verlaten Tilburg allebei met vier gouden plakken. Eén van die medailles pakten ze samen met de gemengde relayploeg.

Van 't Wout pakte bij de mannen de titel op alle drie de individuele afstanden. Velzeboer pakte EK-goud op de 500 en de 1000 meter en was samen met haar zus Michelle, Selma Potsma, Zoë Deltrap en Diede van Oorschot met de vrouwenploeg ook de beste op de relay.

Kruimels voor Italië

In totaal hield de Nederlandse ploeg dertien medailles over aan het EK in eigen land. Er was namelijk ook nog vier keer zilver. Michelle Velzeboer (twee keer), Zoë Deltrap en Teun Boer namen die plakken voor hun rekening. Selma Potsma en Melle van 't Wout waren goed voor de enige twee bronzen medailles.

De overgebleven twee EK-titels gingen allebei naar Italië. Arianna Fontana was de beste op de 1500 meter bij de vrouwen en de Italiaanse mannenploeg bleek de sterkste op de relay. Dat laatste onderdeel was overigens de enige waarop Nederland geen enkele medaille pakte.

Medaillespiegel EK shorttrack