Nederland grossiert in medailles op de EK shorttrack en daar is zondag weer een niewue plak bijgekomen. Op de 1500 meter kwamen de Nederlandse Diede van Oorschot en Zoë Deltrap in actie. Laatstgenoemde won zilver, met dank aan een Italiaanse die een hele dure fout beging.

Diede van Oorschot is ongewild een van de meest besproken shorttracksters van Nederland. Ze hoopte op deelname aan de Olympische Spelen, maar werd buiten de selectie gelaten ten koste van Suzanne Schulting. Zij kreeg een aanwijsplek en gaat als vijfde shorttrackster mee, tot teleurstelling van Van Oorschot. In de finale op de EK shorttrack kon ze even haar verdriet vergeten. Net als Zoë Deltrap stond ze in de eindstrijd.

Van Oorschot reed lange tijd op kop, maar moest passen toen het te hard ging dankzij de ervaren Fontana. Zij reed soeverein naar het goud, maar daarachter profiteerde Deltrap van een andere Italiaanse. Confortola wilde Fontana passeserde, maar ging de mist in en verloor veel plaatsen. Daardoor werd Deltrap tweede. Van Oorschot werd vierde.

Al vaak reden tot juichen

Nederland had eerder dit weekend al genoeg tot juichen. Jens van 't Wout won op de 500 en 1000 meter goud, op de aflossing bij de vrouwen zorgden het veelbesproken viertal Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Sellma Poutsma en Zoë Deltrap voor de titel. Xandra klopte Michelle op de 1000 meter met de Europese titel en op de 500 meter bij de mannen was er zilver (Teun Boer) en brons (Melle van 't Wout).

Ook op de eerste afstand van de zondag was het meteen raak. Xandra en Michelle Velzeboer, Jens van 't Wout en Teun Boer zegevierden op de gemengde estafette.

