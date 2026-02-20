Het is vrijdag tijd voor de 1500 meter bij de vrouwen, maar de stofwolken van de editie bij de mannen zijn nog maar nauwelijks opgetrokken. Jordan Stolz was de gedoodverfde favoriet, maar won niet na een opmerkelijke race. Een dag later zijn er nog een hoop vragen over zijn mislukte jacht naar zijn derde goud.

Stolz troefde eerder Jenning de Boo af op de 1000 en 500 meter met imponerende races en toen moest zijn geliefde 1500 meter nog komen. Stolz was immers nagenoeg onverslaanbaar, maar niet gisteren (donderdag) op de Winterspelen.

Knock-out door Ning

Achter de Chinees Zhongyan Ning en maar vlak voor de bronzen Kjeld Nuis en nummer vier Joep Wennemars werd Stolz tweede na een slotrit waarin hij wat laconiek oogde. Mark Tuitert, in 2010 winnaar van de 1500 meter, was kort na de race al kritisch maar had ook een dag later nog een en ander aan te merken op de race. "Ik denk dat hij knock-out was door die tijd van Ning", vertelt hij als analist van de NOS. "Die was zo goed."

En ook een beetje onverwacht. "Eigenlijk dachten we die 1.41 kan een iemand schaatsen en dat is Jordan Stolz. En misschien dacht hij dat zelf ook wel, dan ziet hij dat er zo'n tijd gereden wordt en dat is hij niet gewend. Stolz kan races op de 1500 meter winnen op 90 procent."

Mentaal geknakt

Volgens Tuitert knakte er mentaal iets nadat Stolz geweldig begon aan zijn 1500 meter. "Je ziet hem een versnelling terugschakelen. Dat kan niet tegenover (de tijd van, red.) Ning. Dus ik denk dat hij mentaal bevangen was door stress, door spanning."

Collega Ireen Wüst, die in haar carrière drie keer goud op de 1500 meter won, vond het ook opvallend dat Stolz niet kon winnen. "Hij kan op twee manieren rijden, behalve als Ning er volle bak in gaat. Dan moet hij dat ook doen, dan kan hij niet berekenend rijden en denken 'dat doe ik in het tweede deel'. Misschien heeft hij zichzelf verslikt, vergaloppeerd."

Maar de Nederlander wil niet alleen naar Stolz wijzen, maar ook naar de uitmuntende Chinese winnaar. "De Ning die we gisteren zagen, hebben we nog nooit zo gezien. Waanzinnig."