Waar Team Albert Heijn-Zaanlander op de NK afstanden nog in topvorm was, stelde de ploeg bij de eerste World Cup in Salt Lake City teleur. Dat zag ook schaatsicoon Marianne Timmer en zij weet wel waarom de ploeg niet goed voor de dag kwam. "Je weet van tevoren dat het niet slim is", vertelt de drievoudig olympisch kampioene in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

Timmer hoeft niet lang na te denken als haar gevraagd wordt welke Nederlandse rijders haar dit weekend zijn tegengevallen. "Nou, Jillert zijn groep is op het laatste moment ingevlogen. Dat is gewoon een zelfmoordpoging als je het mij vraagt. En op hoogte én met het tijdverschil, dan ga je niet goed rijden." Marijke Groenewegen degradeerde op de 1500 meter naar de b-groep en Elisa Dul overkwam op de 3000 meter hetzelfde. Zij reed ook een slechte ploegenachtervolging en Groenewoud kwam op 'haar' drie kilometer niet verder dan een twaalfde plaats.

Die prestaties kunnen weleens doorwerken: "Dat is ook niet goed voor hun vertrouwen natuurlijk. Je hebt wel aanlooptijd nodig om te acclimatiseren. Zeker op zulke hoogtes." Timmer gaat echter niet mee in de stelling dat het team zich dit weekend 'belachelijk' heeft gemaakt: "Dat is wel een heel zwaar woord."

'Je stikt bijna'

Toch is ook Timmer hard voor het team van Anema, die zelf niet aanwezig was in Salt Lake City, en Arjan Samplonius. "Dit is niet lekker om zo te beginnen. Je stikt bijna als je de eerste paar dagen daar niet op hoogte bent gewend. Dat is zo benauwd. Dan moet je meteen de World Cup in, dat is gewoon wel heel heftig."

"Je weet van tevoren dat het niet heel slim is. Als het op een laaglandbaan was en je vliegt dan op het laatste moment in, dan was die impact anders. Maar het is op een aardige hoogte en dat heeft heel veel impact op je lijf.

Timmer denkt dat de rijders van het team volgende week bij de tweede World Cup in Calgary beter voor de dag gaan komen. "Dan zijn we alweer een week verder dus dat gaat zeker verschil maken. In Calgary rijden ze veel beter", sluit Timmer hoopvol af.

