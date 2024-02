Michel Mulder kijkt terug op goud in Sotsji: "Het voelt soms alsof ik me moet verontschuldigen"

Michel Mulder won in 2014 olympisch goud op de 500 meter in Sotsji. Het was een nipte overwinning van de schaatser op Jan Smeekens. Tien jaar later blikt hij terug op dit bijzondere moment.

Op 10 februari 2014 in het Russische Sotsji won Michel Mulder als enige Nederlander ooit de gouden medaille op de 500 meter. "Ik vind die datum heel speciaal, zelfs specialer dan mijn verjaardag", zegt hij tegen De Stentor. "Dat het nu tien jaar geleden is, is toch wel een mijlpaal."

Nipte overwinning

Mulder was in Sotsji slechts twaalfduizendste van een seconde sneller dan Jan Smeekens. Smeekens maakte zelfs al juichend een ereronde, denkend dat hij olympisch kampioen was. Dan verschuift de naam van Smeekens op het scherm naar de tweede plaats en komt achter die van Mulder een '1' te staan. Op dat moment kan Mulder aan een ereronde beginnen. Zijn tweelingbroer Ronald werd derde.

De nipte overwinning van Mulder was het gesprek van de dag, maar de uitslag stond nooit ter discussie. Toch heeft Mulder het gevoel dat hij zich moet verdedigen. "Het voelt soms alsof ik me moet verontschuldigen omdat ik die dag de snelste was. In de sport gaat het nu eenmaal om kleine verschillen. Mensen die sensatie zoeken, gaan vooral naar dat verschil kijken. Ik ben zelf gewoon blij dat ik die gouden medaille thuis heb liggen."

Michel Mulder met zijn gouden medaille ©Getty Images

Bekende Nederlander

Na zijn olympische overwinning werd Mulder in een klap een bekende Nederlander. "Als olympisch kampioen word je herkend, mensen gaan anders naar je kijken." Nu staat Mulder opnieuw in de spotlight, maar dit keer als musicalartiest. Hij doet mee aan het tv-programma Stars on Stage, waarin bekende Nederlanders worden opgeleid tot musicalartiest.

Hersentumor

In het tv-programma vertelde de schaatser ook over zijn hersentumor. Nadat hij last had van gehoorproblemen werd er een gezwel van 3 centimeter in zijn hoofd gevonden. De tumor is goedaardig, maar zal op den duur verwijderd moeten worden. Hierdoor zal Mulder waarschijnlijk doof worden aan één oor.

Voor nu gaat het goed met hem, en geniet hij van zijn succes in Stars on Stage waarin hij de finale haalde. "Toen ik werd gevraagd was ik gelijk enthousiast, ik wilde zo'n programma gewoon eens proberen. Het is erg leuk om mee te maken."