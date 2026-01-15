Schaatssensatie Jordan Stolz is bezig met een dominant seizoen. Zo won de Amerikaan bijna alles wat er te winnen viel. Toch stond niet iedereen te springen toen de jonge Stolz wilde beginnen met schaatsen. "Ze was bang dat ik door het ijs zou vallen."

In een video van Xinfinity, sponsor van het Team USA, vertelt Stolz hoe hij in aanmerking kwam met de schaatssport. "Het begon allemaal toen ik naar de Olympische Winterspelen van 2010 aan het kijken was met mijn ouders", zo begint de 21-jarige Amerikaan. "Niets trok echt mijn aandacht, totdat het shorttrack opkwam."

'Mijn moeder aarzelde een beetje'

Stolz belandde uiteindelijk op de langebaan, maar hij was meteen gefascineerd door het schaatsen. "Er is gewoon iets bijzonders aan. Ik vroeg aan mijn ouders of ik dat ook ooit mag doen." Een van de ouders van Stolz was echter niet zo happig op dat idee. "Mijn moeder aarzelde een beetje, omdat ik wilde schaatsen op de bevroren vijver met mijn vader", zo onthult de zevenvoudig wereldkampioen. "Ze was bang dat ik door het ijs zou vallen."

Uiteindelijk ging zijn moeder toch overstag. "Na lang zeuren maakten we een kleine ijsbaan van onze bevroren vijver. En zo begon ik met schaatsen, gewoon in mijn achtertuin." Als de moeder van Stolz minder standvastig was geweest, was zijn schaatshegemonie wellicht al in de kiem gesmoord.

Dominant seizoen

Stolz is namelijk bezig met zijn meest dominate seizoen ooit. Op de 500 meter, 1000 meter, 1500 meter en zelfs op de massastart lijkt hij heer en meester. In de wereldbeker won hij dit seizoen al dertien gouden medailles. Op de Spelen in Milaan lijkt hij dan ook dé grote man te gaan worden. Het legendarische record van vijf gouden schaatsmedailles op één Spelen van Eric Heiden gaat Stolz echter niet verbreken. De schaatssensatie gaat niet deelnemen aan de ploegenachtervolging.

