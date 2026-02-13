De familie Velzeboer was in groten getale afgereisd naar de shorttrackarena in Milaan om te kijken naar Xandra en Michelle. Tante Monique, zelf in het verleden olympisch kampioen, heeft met verbazing lopen kijken naar hun prestaties. De geschiedenis herhaalt zich voor de familie.

Tante Monique Velzeboer was er bij in 1988 tijdens de Olympische Spelen in Calgary. Op slechts 18-jarige leeftijd behaalde de Haarlemse schaatster liefst drie medailles. Één daarvan was goud. Uitgerekend op precies dezelfde afstand als nichtje Xandra dat in 2026 deed: de 500 meter.

Hele familie aanwezig

Monique is zeker niet het enige familielid dat is afgereisd naar Italië om de verrichtingen van Xandra en Michelle nauwlettend te volgen. " Met z’n hoeveel zijn we hier? Ik heb ze niet geteld. Ooms, tantes, kinderen, kleinkinderen, iedereen is er. Mijn zoon Quincy was er gisteravond bij, m’n dochter Yara komt vandaag aan. Zij moest in Nederland eerst gewoon nog naar school", zo vertelt Monique in gesprek met De Telegraaf.

Stilzitten

Wie zou denken dat Monique constant aan het bewegen was van de spanning heeft het mis. Ze was te nerveus om ook maar iets te doen. " Ik zit gewoon heel veel stil. Ik zou ook geen commentator kunnen zijn", zo legt de eenmalig olympisch kampioen uit. "Ik heb gewoon niets te zeggen, ik zit alleen maar stilletjes te kijken. Ik ben fotografe van beroep, maar zelfs foto’s maken lukte niet, zo zenuwachtig was ik."

Na afloop baalt de tweevoudig Olympiër, die ook in 1992 in Albertville van de partij was, van het gemist van de foto's. "Achteraf denk ik, zonde. Maar ik denk er niet eens aan, zo spannend vind ik het. Ik vind het op de tribune verschrikkelijk", zo licht ze toe. "Je kan beter zelf schaatsen. Voor ouders is dit echt niet te doen. En dan ben ik nog maar een tante."

Gemixte gevoelens

De uitslag van de 500 meter leverde wel gemixte gevoelens op in kamp Velzeboer. Xandra pakte een waanzinnige gouden plak, maar tegelijkertijd ging Michelle onderuit. "Dat geeft een heel dubbel gevoel", aldus de tante over haar nichtjes. "Het blijft toch je nichtje die valt die je ook gewoon alles gunt."