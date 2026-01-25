Marrit Fledderus wist zich niet te plaatsen voor de Olympische Spelen, maar de schaatsster liet op de World Cup in Inzell zien nog altijd goed te zijn. Op de tweede 500 meter pakte ze zondag een bronzen medaille en ze was niet eens zo tevreden met haar race in de Duitse stad.

Bij de tweede 500 meter kreeg Fledderus geen tegenstand van Femke Kok en Jutta Leerdam. Zij besloten zich allebei af te melden voor de wedstrijd van zondag, waardoor de kansen van Fledderus stegen. Voor de laatste rit van de tweede 500 meter was alleen de Duitse Sophie Warmuth sneller. In de laatste rit kwamen de grootste kanshebbers Erin Jackson en Kaja Ziomek-Nogal in actie.

Jackson viel enorm tegen met een tijd van 37.85. Een tijd die goed was voor de zevende plek. Ziomek-Nogal reed een stuk harder. De Poolse was zelfs de snelste in de tweede 500 meter met een tijd van 37.25. Het betekende dat Warmuth als tweede eindigde, Fledderus als nummer drie op het podium bleef en Isabel Grevelt met een vierde plek net buiten de top drie viel.

'Voelde eigenlijk niet heel goed'

Tegenover de NOS vertelde Fledderus dat ze eigenlijk niet eens zo tevreden was met haar rit en dat ze blij is dat er een podiumplek in zat. "Met zo’n rit, die eigenlijk niet heel goed voelde, ben ik er best blij mee hoor. De wedstrijden zijn nu ook weer wat leuker, omdat ik nu derde word met zo’n mindere rit. Het kan alleen maar beter en ik focus me nu op het NK sprint. Ik wil me heel graag plaatsen voor het WK. Dus ik probeer daarmee bezig te zijn."

Olympische Spelen

Voor Fledderus was het een enorme klap dat ze zich niet wist te plaatsen voor de Olympische Spelen, maar inmiddels krabbelt ze op uit het dal. "Ik heb afgelopen weken echt hele lastige dagen gehad. Het is een droom die zo maar wegvalt, dus ik heb het daar best wel moeilijk mee gehad. Nu is het gewoon weer de draad oppakken en ik ben best wel blij dat ik nu alweer zo rij."

Fledderus gaat de Spelen wel kijken, maar ze bevestigt ook dat dit wel met een enorm dubbel gevoel zal zijn. "De Olympische Spelen worden wel heel lastig. Mijn teamgenoten rijden en ik wil ze graag supporten. Ik ga wel kijken, maar het wordt niet makkelijk. Ik had niet verwacht dat ik er zo snel bovenop zou komen. Daar ben ik wel heel blij mee."

