Anna Boersma debuteert volgende maand op de Olympische Winterspelen van Milaan. De topschaatsster werd bij het afgelopen olympisch kwalificatietoernooi (OKT) derde op de 500 meter. In tegenstelling tot Femke Kok, Jutta Leerdam en andere grote namen is Boersma wél op de EK afstanden.

"Ik denk dat het goed is om het wedstrijdritme vast te houden", zegt de 24-jarige Friezin vanuit Polen. "Ik kijk ernaar uit om te schaatsen."

Boersma start vrijdag met Naomi Verkerk en Isabel Grevelt op de teamsprint, rijdt zaterdag de 500 meter en zondag de 1000 meter. De sprintster, die het hele vorige seizoen miste door een gescheurde kruisband, plaatste zich eind vorige maand op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) op de 500 meter voor de Spelen door na een mislukte eerste omloop met 37,27 de derde tijd te rijden.

Andere route dan de rest

Met dat soort tijden is Boersma op papier een van de medaillekandidaten op de EK, waar bij afwezigheid van wereldrecordhoudster Femke Kok de Poolse sprintsters de grootste concurrenten zijn. "Ik weet niet zo goed wat ik kan verwachten", zegt ze. "Ik hoop dat ik de vorm van het OKT nog kan meenemen."

Ook voor Boersma staat dit toernooi in de schaduw van de Spelen volgende maand. Met de EK, een trainingsperiode met haar ploeg Team Staan - CTS Group in het Spaanse Calpe en daarna in Heerenveen heeft ze een andere aanpak dan de meeste schaatsers, die de wereldbeker in Inzell nog rijden. "We doen het net andersom dan de rest. Met het team trainen vind ik belangrijk, maar natuurlijk draait ook voor mij alles om Milaan."

'Hard ijs' in Tomaszow Mazowiecki

De eerste kennismaking met het ijs in Polen was volgens Boersma prima. "Het is wel hard ijs. Op de 500 meter maakt dat niet zo veel uit, al is het minder snel. Op de 1000 meter zal het wel te merken zijn dat het zwaar is."

